Der amtierende Weltmeister Gukesh Dommaradju äußerte auf einer Pressekonferenz in Genf klar sein Ziel. Der indische Großmeister erklärte, er sei nicht gekommen, um seinen Weltmeistertitel zu verteidigen, sondern um ihn erneut zu gewinnen. Nun steht ihm der junge Star aus Usbekistan, Javohir Sindarov gegenüber. Gukesh will die Schachkrone nach Indien holen Im Palais des Nations der UNO in Genf fand vor dem Weltmeisterschaftskampf 2026 zwischen Javohir Sindarov und Gukesh Dommaradju eine offizielle Pressekonferenz statt. Dabei beantwortete der amtierende Weltmeister, der indische Großmeister Gukesh, die Fragen der Journalisten. Er betonte, dass sein Ziel weit über die bloße Verteidigung des Titels hinausgeht. Gukesh möchte seinen Status als Weltmeister erneut unter Beweis stellen und die Schachkrone nach Indien bringen.

Ein Journalist fragte, ob es schwieriger sei, den Titel zu verteidigen, als ihn zum ersten Mal zu gewinnen. Der indische Schachspieler gab darauf eine kurze, aber entschlossene Antwort. «Ich bin nicht hierhergekommen, um etwas zu verteidigen. Ich bin hier, um den Titel erneut zu gewinnen», sagte Gukesh. Ein harter Test erwartet Sindarov gegen den amtierenden Weltmeister Diese Aussage von Gukesh unterstreicht, wie ernst es ihm in Genf ist. Doch um seine Pläne umzusetzen, muss der amtierende Champion die Hürde Javohir Sindarov überwinden. Der usbekische Großmeister sicherte sich durch seine erfolgreiche Teilnahme am Kandidatenturnier das Recht, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Nun tritt er gegen den amtierenden Champion um die prestigeträchtigste Trophäe der Schachwelt an. Sindarov hatte die Chancen zuvor mit 50:50 bewertet. Seiner Meinung nach ist in dem langen und komplexen Duell, das aus 14 Partien besteht, jedes Ergebnis möglich.