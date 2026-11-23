Inter spielte am 12. Spieltag der italienischen Meisterschaft 4:4 gegen Atalanta. Obwohl die Mailänder mit zwei Toren Vorsprung führten, konnten sie den Sieg nicht über die Zeit bringen. Cheftrainer Cristian Chivu kritisierte die Defensivfehler seiner Mannschaft scharf. Das Duell zwischen Inter und Atalanta am 12. Spieltag der Serie A bot den Zuschauern ein wahres Torfestival. In einer Begegnung, die mit acht Toren und einem 4:4-Endstand endete, ließen die Mailänder zwei Punkte liegen, obwohl sie dem Sieg nahe waren. Nach dem Spiel verbarg Inter-Cheftrainer Cristian Chivu seine Unzufriedenheit mit der Leistung seines Teams nicht. Er kritisierte insbesondere die Nachlässigkeit in der Defensive und den zu großen Freiraum, der dem Gegner gelassen wurde. Chivu: „Wir haben den Test aufgrund unserer eigenen Nachlässigkeit nicht bestanden“ Der rumänische Trainer ist der Meinung, dass Inter während des Spiels mehr hätte tun müssen, um die Kontrolle zu behalten. Trotz der Zwei-Tore-Führung konnte die Mannschaft den Vorsprung nicht verteidigen.

„Wir hätten mehr tun können, um das Spiel zu kontrollieren. Es gelang uns, mit zwei Toren in Führung zu gehen, aber aufgrund unserer eigenen Nachlässigkeit haben wir den Test nicht bestanden. „Glückwunsch an Atalanta. Sie haben mit vielen Spielern in unserem Strafraum agiert und uns vor Probleme gestellt. Wir haben zwei Punkte verloren und müssen daraus die richtigen Schlüsse ziehen“, sagte Chivu in einem Interview mit DAZN. „Wir dürfen solche Fehler in der Defensive nicht machen“ Chivu ging detailliert auf die Defensivarbeit seiner Mannschaft ein. Er betonte, dass jede Situation einzeln analysiert werden müsse und die Spieler mit mehr Entschlossenheit an die Zweikämpfe herangehen sollten. Der Trainer verschwieg auch die Probleme auf den Außenbahnen nicht. Seiner Ansicht nach ließ Inter dem Gegner zu viel Platz, was man während des Spiels zu korrigieren versuchte. „Man muss die Besonderheiten jeder Defensivsituation verstehen. In solchen Momenten sind Einstellung und Entschlossenheit von entscheidender Bedeutung.