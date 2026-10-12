Künstliche Intelligenz macht auch digitale Abbilder von Schauspielern zur „Ware“

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Künstliche Intelligenz macht auch digitale Abbilder von Schauspielern zur „Ware“

Die Schauspielerin Ashley Belote stieß einige Monate nach einer Serie, in der sie die Hauptrolle spielte, auf ein anderes Mikrodrama, das auf einer fast identischen Handlung basierte. Sie forderte die Entfernung der Serie oder eine Entschädigung, erhielt jedoch keine Antwort auf ihre Anfrage.

Dieser Vorfall verdeutlicht neue Probleme im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI im Bereich der vertikalen Mikrodramen. Mit Hilfe von KI-Technologien können Serien schneller und kostengünstiger als je zuvor produziert werden.

Die breite Anwendung der Technologie wirft jedoch auch die Frage der unbefugten Nutzung von Erscheinungsbild und Stimme der Schauspieler auf. Dazu gehört insbesondere die Frage, wem das Recht zusteht, das digitale Abbild eines Schauspielers zu erstellen und in anderen Projekten zu verwenden.

In China entstehen in diesem Bereich neue Dienste. Sie ermöglichen die Lizenzierung der Rechte zur Nutzung des digitalen Abbilds einer Person.

Bei diesem Modell legt der Schauspieler oder eine andere Person selbst fest, für welche Projekte die Nutzung ihres digitalen Abbilds gestattet ist, und erhält dafür eine Vergütung.

SchauspielerinKIUrheberrechtDigitalisierungUnterhaltungsindustrie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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