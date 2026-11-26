Wie kann Bektemir Meliqo‘ziyev Jaime Munguía besiegen?
Das renommierte Boxingnews24.com Portal hat die taktischen Schlüsselfaktoren analysiert, die dem offiziellen usbekischen Herausforderer Bektemir Meliqo‘ziyev im obligatorischen Titelkampf gegen den WBA-Champion im Supermittelgewicht (-76,2 kg), den Mexikaner Jaime Munguía zum Sieg verhelfen könnten.
Zur Erinnerung: Die WBA hatte diesen Pflichtkampf offiziell angesetzt und den Parteien eine 30-tägige Verhandlungsfrist eingeräumt. Jüngsten Informationen zufolge wurde nach Munguías freiwilliger Titelverteidigung gegen Nikita Tszyu eine Einigung erzielt, bei der Meliqo‘ziyevs Status als Pflichtherausforderer gewahrt bleibt.
Meliqo‘ziyevs gefährlichste Waffen: Die linke Gerade und die „Canelo“-Methode
Gerade Linke aus der Mitte: Als Linkshänder wartet der Medaillengewinner der Olympischen Spiele 2016 darauf, dass der Gegner zu aggressiv angreift, um in diesem Moment mit einer präzisen linken Geraden zu kontern.
Die „Lücke“ in Munguías Deckung: Wenn der Champion aus Tijuana mit großen, geradlinigen Schritten angreift, senkt er seine vordere Schulter und lässt die Ellbogen weit nach außen stehen. Dies schafft eine offene Bahn für einen geraden Schlag aus der Mitte. Einst nutzte Saúl „Canelo“ Álvarez genau diese Schwachstelle, um mit einem kurzen Uppercut durch Munguías Deckung zu brechen und ihn zu Boden zu schicken.
Konstanter Druck auf den Körper: Sollte Munguía seinen Größen- und Reichweitenvorteil aufgeben und sich auf einen „Nahkampf“ einlassen, kann Meliqo‘ziyev unter den Schlägen abtauchen, seine Beine optimal positionieren und harte Haken gegen die Rippen landen.
Taktische Stärken und Schwachstellen der Boxer
Analyse-Kriterium
Bektemir Meliqo‘ziyev (Herausforderer)
Jaime Munguía (WBA-Champion)
Hauptvorteil
Harte Schläge, Rechtsausleger-Stil und (Rippen-) Dauerbeschuss des Körpers
Größen- und Reichweitenvorteil, hohe Schlagfrequenz und Kombinationen
Schlüssel zum Sieg
Konter mit der linken Geraden bei gegnerischen Angriffen und Druck im Infight
Arbeit mit dem harten Jab aus der Distanz und Vermeidung offener Schlagabtausche in der Halbdistanz
Schwäche und Risiko
Gefahr, bei zu aggressivem Vorwärtsdrang in Konter zu laufen (wie 2021 gegen Gabriel Rosado)
Mangelnde Disziplin — nach einem Treffer lässt er sich sofort auf offene Schlagabtausche ein
Expertenkommen zu dem Schluss, dass es Munguía schwerfällt, über die Runden hinweg diszipliniert auf Distanz zu bleiben. Seine Angewohnheit, nach einem Treffer sofort in den offenen Schlagabtausch zu gehen, könnte ihn gegen Meliqo‘ziyevs harte Linke und Körpertreffer extrem anfällig machen.
Glauben Sie, dass Bektemir Meliqo‘ziyev den mexikanischen Champion Jaime Munguía ausknocken und einen weiteren Weltmeistertitel nach Usbekistan holen kann?
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