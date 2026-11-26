Das renommierte Boxingnews24.com Portal hat die taktischen Schlüsselfaktoren analysiert, die dem offiziellen usbekischen Herausforderer Bektemir Meliqo‘ziyev im obligatorischen Titelkampf gegen den WBA-Champion im Supermittelgewicht (-76,2 kg), den Mexikaner Jaime Munguía zum Sieg verhelfen könnten.

Zur Erinnerung: Die WBA hatte diesen Pflichtkampf offiziell angesetzt und den Parteien eine 30-tägige Verhandlungsfrist eingeräumt. Jüngsten Informationen zufolge wurde nach Munguías freiwilliger Titelverteidigung gegen Nikita Tszyu eine Einigung erzielt, bei der Meliqo‘ziyevs Status als Pflichtherausforderer gewahrt bleibt.

Meliqo‘ziyevs gefährlichste Waffen: Die linke Gerade und die „Canelo“-Methode