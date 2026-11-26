Die luxuriöse Hochzeit von Shivangi Singh, der Tochter des lokalen Abgeordneten Anant Singh im indischen Bundesstaat Bihar, hat im Land für große Diskussionen gesorgt. Hunderttausende Menschen besuchten die mehrtägigen Feierlichkeiten, für die Hunderte Köche engagiert wurden und den Gästen über 150 verschiedene Gerichte serviert wurden. Dies berichtete die BBC.

Die Hochzeitszeremonie fand am Mittwoch im Dorf Nadava statt, etwa 65 Kilometer von der Stadt Patna entfernt. Daran nahmen der Sprecher des Landesparlaments, Politiker auf lokaler und nationaler Ebene sowie viele weitere Gäste teil. Medienberichten zufolge kamen etwa 500.000 Menschen zu der Zeremonie. Für den Empfang der Gäste wurden im Dorf sogar sechs Hubschrauberlandeplätze vorbereitet.

Einer der Höhepunkte des Hochzeitsprogramms sollte ein Pferderennen mit 52 Pferden sein. Aufgrund des extremen Andrangs der Zuschauer wurde der Wettbewerb jedoch abgesagt. Anant Singh hatte angekündigt, dem Gewinner des Rennens ein teures Auto und den Zweit- und Drittplatzierten ein Motorrad bzw. einen Roller zu schenken.

Die Braut Shivangi ist Absolventin der Universität Delhi und kam in einem Land Cruiser zur Zeremonie. Ihr Ehemann Rishikesh Kumar hat einen MBA-Abschluss der Georgia State University in den USA. Der Bräutigam traf mit einer Eskorte von 151 Autos ein. Medienberichten zufolge schenkte ihm die Familie der Braut ein Auto im Wert von 23 Millionen Rupien sowie Gold- und Silbergegenstände.

Das Interesse an der Hochzeit liegt nicht nur an ihrem Luxus, sondern auch an der umstrittenen politischen Karriere des Vaters der Braut, Anant Singh. Er wurde fünfmal aus dem Wahlkreis Mokama in das Parlament des Bundesstaates Bihar gewählt und gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der lokalen Politik.

In seiner bei der Wahlkommission eingereichten Vermögenserklärung gab Singh an, dass sein gemeinsames Vermögen mit seiner Frau 1 Milliarde Rupien beträgt.

Der Politiker wurde 2022 zu 10 Jahren Haft verurteilt, nachdem in seinem Haus illegale Waffen, darunter ein AK-47-Sturmgewehr, gefunden worden waren. Später legte er Berufung gegen das Gerichtsurteil ein und kam gegen Kaution frei. Bei der Wahl 2025 gewann er erneut und kehrte ins Parlament zurück.

Darüber hinaus wurde Anant Singh auch als Hauptverdächtiger in einem Mordfall genannt, der sich während der Wahlperiode im letzten Jahr ereignete. Der Oberste Gerichtshof Indiens hat ihn angewiesen, sich bis zum 1. Dezember zu stellen.

Bihar gilt als einer der ärmsten Bundesstaaten Indiens. Daher erregte die luxuriöse Hochzeit in einer Region, in der ein Großteil der Bevölkerung in Armut lebt, große öffentliche Aufmerksamkeit. Der politische Rivale Niraj Kumar forderte, dass die zuständigen Behörden untersuchen sollten, aus welchen Mitteln die Kosten für die Zeremonie gedeckt wurden.