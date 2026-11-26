In der russischen Hauptstadt Moskau wird die monatliche Gebühr für Arbeitspatente für ausländische Staatsbürger ab dem 1. Januar 2027 erhöht. Gemäß der neuen Regelung wird die Gebühr je nach Arbeitgeber 11.000 oder 15.600 Rubel betragen.

Dies wurde in den am 25. November von der Moskauer Stadtduma verabschiedeten Änderungen der Steuergesetzgebung bekannt gegeben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Interfax.

Gemäß den neuen Tarifen:

für ausländische Staatsbürger, die bei Organisationen und Einzelunternehmern arbeiten — 11.000 Rubel pro Monat;

für Personen, die bei Privatpersonen für persönliche und häusliche Zwecke arbeiten — 15.600 Rubel.

Derzeit beträgt die Patentgebühr für ausländische Arbeitskräfte in Moskau 10.000 Rubel pro Monat. Das bedeutet, dass die Gebühr für die erste Kategorie um 1.000 Rubel und für die zweite Kategorie um 5.600 Rubel steigen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die neuen Tarife am 1. Januar 2027 in Kraft treten.