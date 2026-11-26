Ein Geschenk für 65.000 Euro: Wesley Sneijder versteigert Trikot von Sergio Ramos
Der ehemalige Star der niederländischen Nationalmannschaft Wesley Sneijder hat das Trikot, das er nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2010 mit dem spanischen Verteidiger Sergio Ramos getauscht hatte, versteigert. Dies berichtet das Magazin The Touchline .
Überraschender Auktionsunterschied: Ramos-Trikot 13-mal höher bewertet
Rekordwert: Das Trikot der spanischen Nationalmannschaft, das Sergio Ramos Sneijder nach dem WM-Finale 2010 als Andenken schenkte, wurde bei einer Auktion für 65.126 Euro versteigert. Der neue Besitzer dieses einzigartigen Exponats ist ein brasilianischer Sammler .
Preis für Sneijders eigenes Trikot: Interessanterweise wurde das Trikot der niederländischen Nationalmannschaft, das Wesley Sneijder selbst im Finale trug, für etwas mehr als 5.000 Euro verkauft.
Kurzer Rückblick auf das WM-Finale 2010
Statistiken
Details
Datum und Ort des Finales
11. Juli 2010, Johannesburg (Südafrika)
Spielergebnis
Spanien 1:0 Niederlande (nach Verlängerung)
Torschütze des Siegtreffers
Andres Iniesta (116. Minute)
Teuerstes Auktionslos
Finaltrikot von Sergio Ramos — 65.126 Euro
Was glauben Sie, warum Sammler 13-mal mehr für das Trikot von Sergio Ramos bezahlt haben als für das von Wesley Sneijder – liegt es am Weltmeisterstatus oder an der Popularität von Ramos?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese spannende Auktionsnachricht mit anderen Fußballfans!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…