Preis für Sneijders eigenes Trikot: Interessanterweise wurde das Trikot der niederländischen Nationalmannschaft, das Wesley Sneijder selbst im Finale trug, für etwas mehr als 5.000 Euro verkauft.

Rekordwert: Das Trikot der spanischen Nationalmannschaft, das Sergio Ramos Sneijder nach dem WM-Finale 2010 als Andenken schenkte, wurde bei einer Auktion für 65.126 Euro versteigert. Der neue Besitzer dieses einzigartigen Exponats ist ein brasilianischer Sammler .

Der ehemalige Star der niederländischen Nationalmannschaft Wesley Sneijder hat das Trikot, das er nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2010 mit dem spanischen Verteidiger Sergio Ramos getauscht hatte, versteigert. Dies berichtet das Magazin The Touchline .

Statistiken Details Datum und Ort des Finales 11. Juli 2010, Johannesburg (Südafrika) Spielergebnis Spanien 1:0 Niederlande (nach Verlängerung) Torschütze des Siegtreffers Andres Iniesta (116. Minute) Teuerstes Auktionslos Finaltrikot von Sergio Ramos — 65.126 Euro

Was glauben Sie, warum Sammler 13-mal mehr für das Trikot von Sergio Ramos bezahlt haben als für das von Wesley Sneijder – liegt es am Weltmeisterstatus oder an der Popularität von Ramos?

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