Das World Taekwondo Grand-Prix Finale beginnt: Das Aufgebot des usbekischen Nationalteams
Am 28. und 29. November findet in der kasachischen Hauptstadt Astana das prestigeträchtige G10 Turnier der Kategorie „World Taekwondo Grand-Prix Final“ statt. Bei diesem Wettbewerb, der als einer der wichtigsten der Saison gilt, werden die Mitglieder der usbekischen Männer- und Frauen-Nationalmannschaften auf der Matte um Medaillen und wichtige Weltranglistenpunkte kämpfen.
Das Aufgebot des usbekischen Nationalteams
Wie der Pressedienst des usbekischen Taekwondo-Verbandes (WT) mitteilte, werden unsere Landsleute unser Land in jeweils drei Gewichtsklassen bei den Männern und Frauen vertreten:
Kategorie
Gewichtsklasse
Sportler
Männer
-68 kg
Najmiddin Qosimxojiyev
Männer
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Männer
+80 kg
Marat Mavlonov
Frauen
-57 kg
Madina Mirabzalova
Frauen
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Frauen
+67 kg
Svetlana Saidova
Bedeutung des Wettbewerbs
Hoher Ranking-Status: Das G10-Grand-Prix-Finale ist von großer Bedeutung, da es hohe Weltranglistenpunkte vergibt und die besten Taekwondo-Kämpfer der Welt zusammenbringt.
Wie viele Medaillen werden die usbekischen Taekwondo-Kämpfer Ihrer Meinung nach beim Grand-Prix-Finale in Astana gewinnen?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Nachricht sofort mit anderen Fans des usbekischen Taekwondo!
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