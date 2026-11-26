Am 28. und 29. November findet in der kasachischen Hauptstadt Astana das prestigeträchtige G10 Turnier der Kategorie „World Taekwondo Grand-Prix Final“ statt. Bei diesem Wettbewerb, der als einer der wichtigsten der Saison gilt, werden die Mitglieder der usbekischen Männer- und Frauen-Nationalmannschaften auf der Matte um Medaillen und wichtige Weltranglistenpunkte kämpfen.

Das Aufgebot des usbekischen Nationalteams

Wie der Pressedienst des usbekischen Taekwondo-Verbandes (WT) mitteilte, werden unsere Landsleute unser Land in jeweils drei Gewichtsklassen bei den Männern und Frauen vertreten:

Kategorie Gewichtsklasse Sportler Männer -68 kg Najmiddin Qosimxojiyev Männer -80 kg Jasurbek Jaysunov Männer +80 kg Marat Mavlonov Frauen -57 kg Madina Mirabzalova Frauen -67 kg Ozoda Sobirjonova Frauen +67 kg Svetlana Saidova

Bedeutung des Wettbewerbs

Hoher Ranking-Status: Das G10-Grand-Prix-Finale ist von großer Bedeutung, da es hohe Weltranglistenpunkte vergibt und die besten Taekwondo-Kämpfer der Welt zusammenbringt.

Wie viele Medaillen werden die usbekischen Taekwondo-Kämpfer Ihrer Meinung nach beim Grand-Prix-Finale in Astana gewinnen?

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