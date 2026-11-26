Nach Angaben des Unternehmens befinden sich unter den entwendeten Daten Namen, E-Mail-Adressen, Account- und Nutzer-IDs sowie Zeitstempel der Registrierung und des letzten Logins. Zudem wurden Tokens aus einigen Einladungs-, Verwaltungs- und Wiederherstellungs-E-Mails gestohlen.

Wie mitgeteilt wurde, begann 1Password am 19. November mit der Untersuchung von Hinweisen, wonach sich eine unbefugte Person Zugriff auf den korporativen GitHub-Account eines Mitarbeiters verschafft hatte. Über diesen Account erlangte der Angreifer Zugriff auf den Quellcode des Unternehmens und schleuste schädlichen Code in interne Dienste ein. Infolgedessen wurden Daten einiger Nutzer kopiert.

Auf die internen Systeme von 1Password, einem der weltweit bekanntesten Passwort-Manager, wurde ein Hackerangriff verübt. Infolge des Angriffs wurden persönliche Daten einiger Nutzer entwendet. Das Unternehmen gab dies am 25. November in einer offiziellen Stellungnahme bekannt.

1Password betonte jedoch, dass die Hauptspeicher der Nutzerpasswörter, die zugehörigen Schutzschlüssel sowie die Account-Wiederherstellungsschlüssel nicht vom Angriff betroffen waren. Das Unternehmen erinnerte zudem daran, dass es Passwörter und geheime Schlüssel nicht im Klartext speichert.

Bisher ist nicht bekannt, wie viele Nutzer von dem Vorfall betroffen sind. Das Unternehmen hat den kompromittierten GitHub-Account gesperrt, das gestohlene Zugriffstoken für ungültig erklärt und die Schlüssel für potenziell gefährdete interne Daten aktualisiert. Zudem wurden saubere Versionen der betroffenen Dienste wiederhergestellt.

Als Sicherheitsmaßnahme wurden die Bestätigungscodes in Einladungs- und Wiederherstellungs-E-Mails von sechsstelligen Zahlen auf zehnstellige Codes umgestellt. Das Unternehmen gab an, dass die wenigen betroffenen Nutzer bereits individuell informiert wurden.

1Password empfiehlt Kunden, bei unerwarteten E-Mails, SMS oder Anrufen vorsichtig zu sein. Insbesondere sollte man keine verdächtigen Links anklicken, die unter dem Vorwand der Account-Wiederherstellung oder der Annahme einer Einladung versendet werden.

Das Unternehmen betonte, dass es niemals im eigenen Namen nach Account-Passwörtern oder geheimen Schlüsseln fragen werde. Bisher ist es für Nutzer nicht erforderlich, Änderungen an ihren Accounts vorzunehmen oder ihre Passwörter zu ändern.