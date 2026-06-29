WhatsApp ermöglicht Kommunikation ohne Telefonnummer

WhatsApp, einer der weltweit beliebtesten Messenger, hat ein lang erwartetes Update angekündigt. Nutzer können nun spezielle Benutzernamen (Usernames) festlegen, um zu kommunizieren, ohne ihre private Telefonnummer preiszugeben. Es wird erwartet, dass diese Funktion die Privatsphäre auf der Plattform erheblich steigern wird. Dies berichtete Techcrunch.com Nachricht gibt.

Der zum Meta-Konzern gehörende Messenger arbeitet bereits seit mehreren Jahren an dieser Funktion. Berichten zufolge hat der Prozess der Vergabe von Benutzernamen bereits begonnen, die vollständige Einführung erfolgt jedoch schrittweise bis Ende dieses Jahres. Nutzer können einzigartige Namen mit einer Länge von 3 bis 35 Zeichen wählen.

Sicherheit und Privatsphäre

Alice Newton-Rex, VP of Product bei WhatsApp, betonte, dass die Telefonnummer eine sehr persönliche Information ist, die mit vielen anderen Bereichen des Lebens verknüpft ist. Es kann unangenehm sein, einer neu bekanntgewordenen Person oder einem Kollegen sofort die Nummer zu geben. Benutzernamen ermöglichen es, genau zu steuern, wer die Nummer sieht.

Eine Besonderheit des Systems ist, dass Benutzernamen nicht über die In-App-Suche gefunden werden können. Das bedeutet, dass eine Person, die Sie kontaktieren möchte, Ihren exakten Benutzernamen kennen muss. Zudem wird zur Erhöhung der Sicherheit eine spezielle „Schlüssel“-Funktion hinzugefügt – Fremde ohne diesen Schlüssel können Ihnen keine Nachrichten senden.

Registrierungsprozess und Einschränkungen

Meta hat bereits damit begonnen, Namen für Prominente, Organisationen und VIP-Nutzer freizugeben. Reguläre Nutzer erhalten eine Benachrichtigung, sobald diese Option in ihrem Land verfügbar ist. Danach kann der gewünschte Name über Einstellungen > Konto > Benutzername gewählt werden.

Das Unternehmen führt dieses System ein, um Namensdopplungen in einer Nutzerbasis von über 3 Milliarden Menschen zu vermeiden. Geschäftsinhabern oder Content-Erstellern wird empfohlen, ihren Namen von Facebook oder Instagram auch für WhatsApp zu reservieren.

Es ist anzumerken, dass konkurrierende Messenger wie Telegram, Signal und Wire bereits seit Jahren Benutzernamen-Systeme anbieten. Mit dieser Funktion versucht WhatsApp, die Lücke in Sachen Privatsphäre zur Konkurrenz zu schließen. Dennoch bleibt die Anforderung einer Telefonnummer zur Erstellung eines neuen Kontos unverändert.