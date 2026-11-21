Nordkorea hat ein generatives KI-System namens „Quelle der Weisheit“ entwickelt. Es ist darauf ausgelegt, wissenschaftlich-technische Fragen zu beantworten und Texte zu übersetzen. Die Möglichkeiten der neuen Technologie sind jedoch streng begrenzt: Nutzern ist es untersagt, Fragen zu gesellschaftspolitischen Themen zu stellen.

In einer Zeit, in der sich KI-Technologien weltweit rasant entwickeln, hat auch Nordkorea seinen eigenen Chatbot vorgestellt. Das System mit dem Namen „Quelle der Weisheit“ („AI Service System 1.0“) ermöglicht es Nutzern, Informationen aus Wissenschaft und Technik abzurufen sowie zwischen Koreanisch und Englisch zu übersetzen.

Der bemerkenswerteste Aspekt dieser KI sind jedoch nicht nur ihre Funktionen, sondern die Nutzungsbeschränkungen. Ein Warnhinweis auf dem Bildschirm des Systems weist deutlich darauf hin, dass Fragen zu bestimmten Themen verboten sind.

Welche Funktionen erfüllt die „Quelle der Weisheit“?

Das in Nordkorea entwickelte generative KI-System ist den vorliegenden Informationen zufolge primär auf praktische und wissenschaftlich-technische Zwecke ausgerichtet.

Zu den Hauptfunktionen gehören:

Wissenschaftlich-technische Beratung: Beantwortung von Fragen zu Wissenschaft und Technik.

Bereitstellung von Informationen: Erklärung verschiedener technischer und wissenschaftlicher Themen.

Textübersetzung: Übersetzung vom Koreanischen ins Englische und umgekehrt.

Generative Antworten: Erstellung KI-basierter Antworten auf Nutzeranfragen.

In dieser Hinsicht ähneln die Funktionen des Systems einigen Kernfähigkeiten moderner generativer Chatbots. Es wurden jedoch keine detaillierten Informationen zu den spezifischen technischen Kapazitäten, der verwendeten Datenbank oder dem zugrunde liegenden Modell bereitgestellt.

Fragen zu politischen Themen sind nicht gestattet

Das größte Interesse an der „Quelle der Weisheit“ gilt den Nutzungsregeln.

Laut dem auf dem Bildschirm angezeigten Warnhinweis dürfen Nutzer keine Fragen zu gesellschaftspolitischen Themen oder Inhalten stellen, die als „unzivilisiert“ eingestuft werden. Der Chatbot darf ausschließlich für Anfragen aus den Bereichen Wissenschaft und Technik genutzt werden.

Diese Einschränkung zeigt, dass das System nicht als universelles Kommunikationsmittel, sondern als spezialisierter Dienst für bestimmte Bereiche konzipiert wurde.

Gleichzeitig wurden keine zusätzlichen Informationen über die genaue Liste der verbotenen Themen, die Kriterien für deren Festlegung oder die Art und Weise, wie das System auf solche Anfragen reagiert, gegeben.

Nordkoreas Schritt im Bereich der KI

KI wird heute in vielen Bereichen wie Bildung, Medizin, Industrie, Informationstechnologie und öffentlicher Verwaltung eingesetzt. Länder versuchen, diese Technologien an ihre eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten anzupassen.

Nordkoreas System „Quelle der Weisheit“ ist als einer der Schritte zur Nutzung generativer KI im Land bemerkenswert.

Es ist jedoch derzeit schwer zu beurteilen, ob es mit international bekannten Chatbots konkurrieren kann. Hierfür sind weitere Informationen über die technischen Kennzahlen, die Datenbank, die Qualität der Antworten und die tatsächlichen Fähigkeiten des Systems erforderlich.

Interessanterweise hat Nordkorea zwar eine neue KI geschaffen, aber gleichzeitig im Voraus festgelegt, worüber Nutzer Fragen stellen dürfen. Dies zeigt, dass neben den technologischen Möglichkeiten auch der Anwendungsbereich von entscheidender Bedeutung ist.