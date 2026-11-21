Die US-amerikanische Krankenschwester und erfahrene Sportlerin Dirdre Keane verfolgte ihre sportlichen Ziele auch während der Schwangerschaft weiter. In den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft erfüllte sie sich den Plan, an sieben großen Marathons weltweit teilzunehmen.

Anfang des Jahres hatte sich Keane vorgenommen, sieben prestigeträchtige Marathons zu absolvieren. Doch im März und April bemerkte sie beim Training, dass sie sich ungewöhnlich schwer tat. Nach Untersuchungen stellte sich heraus, dass sie schwanger war.

Nach Rücksprache mit ihrem Geburtshelfer entschied die Sportlerin, das Laufen fortzusetzen. Sie nahm in der 25. Schwangerschaftswoche am Sydney-Marathon, in der 29. Woche am Berlin-Marathon und in der 31. Woche am Chicago-Marathon teil.

Die letzte Herausforderung war der New-York-Marathon. Obwohl ihre Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt deutlich sichtbar war, legte Keane die 42,195 Kilometer in weniger als vier Stunden zurück.

In einem Interview mit CNN erzählte sie, dass die Marathonstrecke an dem Krankenhaus vorbeiführte, in dem ihr Kind zur Welt kommen sollte. Vor dem Start scherzte sie mit ihrem Ehemann, dass sie bei Bedarf einfach in dieses Krankenhaus abbiegen könnte.

Während des Rennens reichte ihr Ehemann ihr Wasser und unterstützte sie. Keane betonte, wie dankbar sie ihrem Mann für diese Unterstützung sei.

Ihre Geschichte erregte als Beispiel für Sportlichkeit und Ausdauer Aufmerksamkeit. Dennoch sollte körperliche Aktivität während der Schwangerschaft immer individuell nach Gesundheitszustand und ärztlicher Beratung bewertet werden.