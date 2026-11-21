Die Lebensgeschichte der US-Amerikanerin Chandler Crews steht erneut im Mittelpunkt der sozialen Medien. Sie wurde mit einer genetischen Erkrankung geboren, die zu Kleinwuchs führte. Nach mehreren komplexen chirurgischen Eingriffen gelang es ihr jedoch, ihre Körpergröße erheblich zu steigern.

Chandler wurde mit Achondroplasie geboren, einer Erkrankung, die das Knochenwachstum beeinflusst. Dieser genetische Zustand begrenzt das Längenwachstum und führt zu vergleichsweise kurzen Armen und Beinen.

Vor den Operationen betrug ihre Körpergröße etwa 106 Zentimeter. Später unterzog sie sich mehreren Eingriffen zur Verlängerung ihrer Gliedmaßen. Infolgedessen wurden ihre Beine um fast 60 Zentimeter und ihre Arme um 10 Zentimeter verlängert.

Bei diesem chirurgischen Verfahren wird der Knochen durchtrennt und die beiden Teile mithilfe einer speziellen Vorrichtung schrittweise auseinandergezogen. In der entstehenden Lücke bildet sich neues Knochengewebe, wodurch die Knochenlänge stufenweise zunimmt.

Dieser Prozess ist jedoch nicht einfach. Er erfordert eine langwierige Rehabilitation und ist mit starken Schmerzen, Infektionsrisiken sowie möglichen Komplikationen an Muskeln und Gelenken verbunden. Daher benötigt die Patientin ständige medizinische Überwachung und Pflege.

Die Geschichte von Chandler Crews zeigt nicht nur die Möglichkeiten der modernen Medizin auf, sondern verdeutlicht auch, wie komplex und mühsam der Prozess hinter solchen Veränderungen ist.

Experten betonen hingegen, dass eine Operation zur Knochenverlängerung individuell bewertet und nur auf der Grundlage gründlicher Untersuchungen und eines fundierten Behandlungsplans durchgeführt werden sollte.