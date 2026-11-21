In der Slowakei sorgte die Nachricht von einem Jäger, der einen riesigen Wildhasen erlegt hat, der fast so groß wie er selbst ist, für Aufsehen. Die Fotos des ungewöhnlich großen Tieres haben bei vielen Menschen Erstaunen ausgelöst.

Normalerweise stellt man sich Hasen als eher kleine Tiere vor. Die in Europa vorkommenden Feldhasen unterscheiden sich jedoch in ihrem Aussehen und Körperbau deutlich von gewöhnlichen Kaninchen. Sie haben lange Beine, große Ohren und einen relativ gestreckten Körper.

Informationen zufolge liegt die Körperlänge eines europäischen Feldhasen normalerweise bei etwa 55 bis 75 Zentimetern, das Gewicht bei 3 bis 5 Kilogramm. Einige besonders große Exemplare können sogar noch größer sein. Sie leben hauptsächlich auf offenen Feldern, Wiesen und an Waldrändern.

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften dieser Tiere ist ihre Laufgeschwindigkeit. Bei Gefahr können Feldhasen eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen. Ihre langen und kräftigen Hinterbeine ermöglichen es ihnen, schnell zu laufen und weit zu springen.

Bislang gibt es keine detaillierten Informationen über das genaue Gewicht, die Körperlänge, die Identität des Jägers oder den Ort des Vorfalls in der Slowakei. Daher ist es schwierig zu bestätigen, ob es sich tatsächlich um ein rekordverdächtiges Exemplar handelt. Dennoch hat das Foto des Jägers mit dem riesigen Tier als ungewöhnliches Ereignis Aufmerksamkeit erregt.