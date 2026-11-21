Die 112-jährige Kirsten Schwalbe stellte einen Rekord als Dänemarks ältester Mensch auf. Doch neue Details über ihr Leben haben für Aufsehen gesorgt. Dokumente des dänischen Nationalarchivs belegen, dass die Frau während des Zweiten Weltkriegs zwei Führungspositionen in einem lokalen Zweig der NSDAP innehatte.

Den Unterlagen zufolge war Schwalbe von August 1943 bis Juli 1944 als kommissarische Gruppenleiterin und Leiterin der Frauengruppe in der Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Dänemarks in Holstebro tätig. Ihr verstorbener Ehemann leitete ebenfalls die Parteigruppe in dieser Region.

Zuvor hatte Schwalbe ihre Parteimitgliedschaft zwar eingeräumt, jedoch behauptet, sie habe sich nicht für Politik interessiert und sei der Partei nur auf Wunsch ihres Mannes beigetreten. Zudem bestritt sie, die nationalsozialistische Ideologie unterstützt zu haben.

Historiker betonen, dass die Archivdokumente belegen, dass sie kein einfaches Mitglied war. Die vorliegenden Informationen geben jedoch keinen Aufschluss darüber, welche Aufgaben sie in ihren Positionen genau wahrnahm und wie tief ihr Engagement in der Parteiarbeit tatsächlich war.

Nach der Veröffentlichung dieser Informationen wurde eine kürzlich erschienene Biografie über ihr Leben vorübergehend aus dem Verkauf genommen.