Der ehemalige UFC-Champion Ilia Topuria erregte mit einer herzlichen Botschaft an seinen Bruder Aleksandre Topuria große Aufmerksamkeit. Er sprach nicht nur seinem Bruder vor dem bevorstehenden Kampf Mut zu, sondern erzählte auch von ihren Kindheitsträumen, dem gemeinsamen harten Weg und den Opfern, die hinter ihren Erfolgen stecken. Für Ilia Topuria ist Aleksandre mehr als nur ein Bruder. Er ist einer der engsten Menschen, mit dem er seit seiner Kindheit Träume teilte, Schwierigkeiten Seite an Seite überwand und gemeinsam auf große Ziele hinarbeitete. Genau diese Aspekte spiegelten sich in der Botschaft des ehemaligen UFC-Champions wider. Topuria würdigte in seinen Worten die harte Arbeit, das Engagement und den sportlichen Weg von Aleksandre. Er erinnerte daran, dass ihre Geschichte mit den Kindheitserinnerungen zweier Brüder begann, die sich ein Fahrrad wünschten. „Alles begann mit zwei Brüdern, die von einem Fahrrad träumten“ Ilia betonte, dass hinter den heutigen Ergebnissen harte Jahre, überwundene Hindernisse und große Opfer stehen, von denen viele nichts wissen.

„Mein lieber Bruder, ich gratuliere dir von ganzem Herzen zu deiner harten Arbeit, deinem Engagement und deiner Hingabe, die dich an diesen Punkt gebracht haben. Niemand auf dieser Welt kennt unseren Weg besser als wir. Niemand kann wirklich verstehen, was wir durchgemacht haben, wie viele Schwierigkeiten wir überwunden haben, wie oft wir wieder aufgestanden sind und worauf wir für unseren Traum verzichtet haben. Alles begann mit zwei Brüdern, die von einem Fahrrad träumten. Heute ist einer dieser Jungen zur Inspiration für Millionen von Menschen geworden“, sagte Ilia. Mit diesen Worten erinnerte er daran, dass Erfolg im Spitzensport nicht über Nacht kommt, sondern auf jahrelanger Arbeit und Geduld basiert. „Nicht deine Erfolge machen mich stolz, sondern der Mensch, der du geworden bist“ Topuria verband seinen Respekt für seinen Bruder nicht nur mit sportlichen Ergebnissen. Für ihn sind Aleksandres persönliche Qualitäten und seine Entwicklung als Mensch viel wichtiger. „Was mich am meisten stolz macht, sind nicht deine Erfolge, sondern der Mensch, der du geworden bist. Denn ich weiß genau, wer du bist, woher du kommst und welche Arbeit hinter jedem deiner Kämpfe steckt“, betonte der ehemalige UFC-Champion. Ilias Worte zeigen, dass neben den Siegen im Sport auch der Charakter, der Wille und der zurückgelegte Weg eines Menschen von unschätzbarem Wert sind. „Morgen wirst du nicht alleine im Oktagon stehen“ Im bewegendsten Teil der Botschaft spendete Ilia seinem Bruder vor dem bevorstehenden Kampf mentalen Beistand. Er sagte, dass wenn Aleksandre das Oktagon betritt, ihre gemeinsame Geschichte, ihre Kindheitsträume und ihre Opfer bei ihm sein werden.