Lebend aus dem Brunnen gerettet: 8-jähriger Junge gerettet

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Lebend aus dem Brunnen gerettet: 8-jähriger Junge gerettet
Lebend aus dem Brunnen gerettet: 8-jähriger Junge gerettet

In der Stadt Makejewka in der Volksrepublik Donezk fiel ein 8-jähriger Junge in einen 30 Meter tiefen Brunnen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall am Nachmittag im Innenhof von Wohnblöcken im Stadtzentrum.

Zeugen berichten, dass sich der Junge beim Spielen aus Unachtsamkeit einem offenen oder unzureichend abgedeckten Brunnen näherte und hineinfiel. Die zuständigen Dienste wurden umgehend über den Vorfall informiert.

Die Rettungskräfte, die am Unfallort eintrafen, handelten schnell und konnten den Jungen mit Hilfe einer speziellen Leiter bergen. Insgesamt waren 5 Spezialisten und Spezialausrüstung an der Rettungsaktion beteiligt.

Der von Ärzten untersuchte Junge erlitt keine ernsthaften Verletzungen. Sein Zustand wurde als zufriedenstellend eingestuft, eine Krankenhauseinweisung war nicht erforderlich.

Um solche Vorfälle zu verhindern, wird erneut daran erinnert, offene Brunnen sicher abzudecken und Kinder nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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