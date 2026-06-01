Polizei in den Niederlanden wirft schwangere Frau zu Boden

Ein Vorfall in einem Flüchtlingszentrum in den Niederlanden hat in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Verbreitete Videos zeigen, wie Polizeibeamte Gewalt gegen eine schwangere Frau anwenden und sie zu Boden werfen.

Berichten zufolge trafen die Sicherheitskräfte nach Meldungen über Drohungen und Vandalismus im Zentrum ein. Als die Polizei versuchte, einen Verdächtigen festzunehmen, näherte sich ihm eine schwangere Frau, bei der es sich vermutlich um seine Ehefrau handelte.

In der angespannten Situation setzte die Polizei Gewalt ein und die Frau wurde zu Boden gestoßen. Der Vorfall wurde gefilmt, verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste scharfe öffentliche Kritik aus.

Einigen Quellen zufolge brachte die Frau nach dem Vorfall ihr Kind vorzeitig zur Welt. Der Zustand des Babys soll gut sein.

Es wurde eine interne Untersuchung zum Verhalten der Polizeibeamten eingeleitet. Die Behörden kündigten an, den Vorfall zu prüfen und rechtlich zu bewerten.