Lustiger Vorfall in Chile: Diensthund „überprüft“ Vizeadmiral

Bei einer Abschlussfeier der Hundestaffel der chilenischen Marine kam es zu einem unerwarteten und lustigen Vorfall. Ein auf Drogensuche trainierter Diensthund biss während der Veranstaltung plötzlich in die Hosentasche des Vizeadmirals.

Der Vorfall ereignete sich während einer offiziellen Zeremonie und überraschte die Anwesenden. Die Szene wurde gefilmt, verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste unter den Nutzern zahlreiche Diskussionen aus.

Während einige Nutzer es als Scherz auffassten, stellten andere verschiedene Vermutungen darüber an, was das Verhalten des Hundes bedeuten könnte.

Daraufhin gab die chilenische Marine eine offizielle Stellungnahme ab. Darin heißt es, der Vorfall sei auf das junge Alter des Hundes, sein Temperament und die große Aufregung während der Zeremonie zurückzuführen und habe keine tiefere Bedeutung.