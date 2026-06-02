Herstellung und Verkauf von Naswar in Kirgisistan verboten

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Herstellung und Verkauf von Naswar in Kirgisistan verboten

Die kirgisische Regierung hat ein Konzept für die demografische Politik bis 2040 verabschiedet. Dem Dokument zufolge werden die Herstellung und der Vertrieb von Naswar im Land vollständig verboten.

Zudem ist geplant, das Mindestalter für den Kauf von alkoholischen Getränken und Zigaretten auf 20 bis 21 Jahre anzuheben. Auch für den Verkauf von Alkohol und Tabakwaren zur Nachtzeit sowie über das Internet werden Beschränkungen eingeführt.

Darüber hinaus ist vorgesehen, die Preise für diese Produkte durch eine Erhöhung der Verbrauchsteuern zu verteuern. Um Minderjährige vor schädlichen Gewohnheiten zu schützen, plant die Regierung zudem eine strengere Kontrolle der Werbung für Tabak- und Alkoholprodukte.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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