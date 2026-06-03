Khalilur Rahman zum neuen Präsidenten der UN-Generalversammlung gewählt

Ein bedeutender politischer Prozess, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft stand, ist im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York zu Ende gegangen. Nach einer hitzigen Abstimmung unter Beteiligung von Vertretern der UN-Mitgliedstaaten erhielt die Kandidatur von Khalilur Rahman, dem Leiter der Außenpolitik Bangladeschs, breite Unterstützung, wodurch er zum neuen Leiter der angesehenen Organisation wurde.

Der Wahlprozess verlief äußerst spannend. Für den 72-jährigen Diplomaten Khalilur Rahman, der über umfangreiche Erfahrungen verfügt, stimmten 99 Länder. Sein einziger Rivale, Andreas Kakouris, ein Vertreter der zyprischen internationalen Diplomatie, konnte 91 Stimmen auf sich vereinen.

Neue Präsidentschaft beginnt im September

Khalilur Rahman, der erst im Februar dieses Jahres sein Amt als Außenminister Bangladeschs antrat, wird die Präsidentschaft der UN-Generalversammlung ab September dieses Jahres offiziell übernehmen. Gemäß der internationalen Charta beträgt seine Amtszeit in dieser Position genau ein Jahr.

Derzeit wird dieses verantwortungsvolle Amt von der ehemaligen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock bekleidet. Sie führt seit September 2025 erfolgreich den Vorsitz in der Generalversammlung.

Glückwünsche von António Guterres und globale Herausforderungen

UN-Generalsekretär António Guterres gratulierte Khalilur Rahman herzlich zu seinem überzeugenden Wahlsieg. Gleichzeitig wies der Generalsekretär darauf hin, dass der neue Präsident seine Tätigkeit in einer für unseren Planeten äußerst komplexen und gefährlichen Zeit aufnimmt.

Laut Guterres fällt Rahmans Präsidentschaft in eine kritische Phase, die von eskalierenden bewaffneten Konflikten, sich vertiefenden zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen, wachsender sozialer Ungleichheit und einer sich beschleunigenden Klimakrise geprägt ist.

Die Rolle der Generalversammlung und die Bedeutung ihrer Beschlüsse

Es ist erwähnenswert, dass das Amt des Präsidenten der Generalversammlung, des größten und umfassendsten Organs der UNO, hauptsächlich organisatorische und repräsentative Pflichten umfasst. Der neue Präsident leitet die Plenarsitzungen, organisiert wichtige Treffen und nimmt als offizieller Vertreter der Versammlung am internationalen Geschehen teil.

Obwohl die von der Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse in vielen Fällen nicht bindend sind und eher symbolischen politischen Charakter haben, gelten sie als wichtigster Indikator für die allgemeine Stimmung und Position der internationalen Gemeinschaft.

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