Xi Jinping wird nach siebenjähriger Pause zu einem Staatsbesuch in Nordkorea erwartet

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping wird voraussichtlich nächste Woche einen Staatsbesuch in Nordkorea abstatten. Während der Reise wird er mit dem Staatschef des Landes, Kim Jong Un, zusammentreffen.

Der Besuch ist für den 8. und 9. Juni geplant. Xi Jinping reist auf Einladung von Kim Jong Un nach Nordkorea.

Dies wird der erste Besuch des chinesischen Führers in Nordkorea seit 2019 sein. Die Reise gilt zudem als sein erster Auslandsbesuch im Jahr 2026.

Medienberichten zufolge hat Xi Jinping in diesem Jahr 17 Staats- und Regierungschefs in Peking empfangen. Nun bereitet er sich auf eine Reise nach Pjöngjang vor, die von großer Bedeutung für die regionale Politik ist.