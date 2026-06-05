Erster KI-entwickelter Impfstoff besteht Tests in den USA

In den USA haben Wissenschaftler klinische Studien des weltweit ersten Impfstoffs durchgeführt, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz entwickelt wurde. Laut der BBC nutzten Experten KI-Technologien, um das Impfstoffdesign zu erstellen.

Forscher analysierten Proteinstrukturen, die gegen verschiedene Virusvarianten wirksam sein könnten. Daraufhin wurde ein Impfstoffmodell entwickelt, das in Zukunft einen breiteren Schutz bieten kann.

Laut den Projektautoren kann künstliche Intelligenz den Zeitaufwand für traditionelle Forschung um mehrere Jahre verkürzen. Dies ist von großer Bedeutung im Kampf gegen Pandemien und sich schnell ausbreitende Infektionskrankheiten.

Der Impfstoff wird derzeit beim Menschen auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet. Wenn die Ergebnisse positiv sind, könnte diese Technologie zur Entwicklung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen Influenza, COVID-19 und andere Krankheiten eingesetzt werden.