Donald Trump gibt feste Erklärung zu Friedensabkommen mit Iran ab

·56·Welt
Donald Trump gibt feste Erklärung zu Friedensabkommen mit Iran ab

Die geopolitische Lage im Nahen Osten und die diplomatischen Kämpfe zwischen den Großmächten stehen im Fokus der weltweiten Öffentlichkeit. Der US-Führer Donald Trump erklärte nachdrücklich, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu gezwungen sein wird, jedes zwischen Washington und Teheran erzielte Friedensabkommen bedingungslos zu akzeptieren. Eine der einflussreichsten Publikationen der Welt, Financial Times In einem exklusiven Interview mit der Zeitung betonte der Führer des Weißen Hauses, dass entscheidende Worte und wichtige Entscheidungen in den internationalen Beziehungen bezüglich des Iran ausschließlich von den Vereinigten Staaten getroffen werden.

Sie können sich über die Situation in der Region, die politische Position des Weißen Hauses und die Hauptdetails der laufenden geheimen Verhandlungen mit Teheran anhand der folgenden speziellen integrierten Tabelle ausführlich informieren:

GEOPOLITISCHE UMGEBUNG IM NAHEN OSTEN UND POSITION DER USA

Staaten und Führer

Ergriffene Maßnahmen und Erklärungen

Schlüsselbedingungen für diplomatische Verhandlungen

Donald Trump


(US-Präsident)

„Ich treffe alle Entscheidungen persönlich. Der israelische Führer (Netanyahu) ist in diesem Prozess kein Entscheidungsträger.“

Wenn die Verhandlungen scheitern, schließt Washington die Option des Einsatzes militärischer Gewalt nicht aus.

Benjamin Netanyahu


(Israelischer Premierminister)

Muss sich jedem Friedensvertrag fügen, der zwischen Washington und Teheranunterzeichnet werden soll.

Israel war einem iranischen Angriff ausgesetzt, nachdem es Hisbollah-Stellungen im Libanon getroffen hatte.

Islamische Republik Iran

Bezeichnete die Raketenangriffe auf Israel lediglich als „Warnung“ und erklärte, dass es keinen Krieg wolle.

Die USA fordern von Teheran, vollständig und unwiderruflich auf sein Programm zur Entwicklung von Atomwaffen zu verzichten.

Laut Trump haben die jüngsten Raketenangriffe des Iran auf israelisches Gebiet keine praktischen Ergebnisse erzielt, und diese Situation wird die Pläne Washingtons, Frieden durch diplomatischen Dialog zu erreichen, nicht ändern.

Hinter den Kulissen: Vereinbarungen und erwartetes Ergebnis

Berichten zufolge kamen Vertreter der USA und des Iran Ende Mai dieses Jahres der Ausarbeitung eines ersten Friedensabkommens zur Beendigung bewaffneter Konflikte sehr nahe. Unter Berufung auf hochrangige amerikanische Beamte berichtete die einflussreiche Axios Publikation, dass die Parteien in vielen strittigen Fragen zu einem gemeinsamen Verständnis gelangt sind. Das endgültige Dokument wurde jedoch noch nicht unterzeichnet. Eine solche Entwicklung dient als Schlüsselfaktor für die Herstellung von Sicherheit und Stabilität nicht nur für die beiden Länder, sondern für die gesamte Region des Nahen Ostens.

Zamin-Kommentar: Donald Trumps neueste Erklärung zeigte einmal mehr seine Festigkeit und Konsequenz in der Außenpolitik. Die Verpflichtung zur Annahme von Abkommen, die sogar seinem engsten Verbündeten Israel auferlegt wird, zeigt, dass das Weiße Haus ernsthaft bestrebt ist, einen großen Krieg in der Region zu verhindern. Das Offenhalten der Tür für diplomatische Verhandlungen trotz der Raketenangriffe des Iran ist ein Produkt starken politischen Willens. Frieden im Nahen Osten ist für die Weltwirtschaft und Sicherheit so lebenswichtig wie Luft und Wasser. Wir hoffen, dass die Parteien bald zu einer endgültigen Vereinbarung kommen und die Flagge des Friedens in der Region wehen wird. Denn Krieg hat niemals einen Gewinner!

Verfolgen Sie die sensationellsten Aussagen in der Weltpolitik, Details geheimer Abkommen zwischen den USA und dem Iran sowie die heißesten Nachrichten auf der internationalen Bühne immer mit uns auf den Zamin-Seiten!

Donald TrumpIranIsraelBenjamin NetanyahuFinancial Times
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Leben eines 3-jährigen Mädchens bei spezieller Rettungsaktion gerettetLeben eines 3-jährigen Mädchens bei spezieller Rettungsaktion gerettetHeute, 07:09Präsidentin schießt Ball, Journalistin stürztPräsidentin schießt Ball, Journalistin stürztHeute, 06:43Eine Schiffstadt für 80.000 Menschen: Die Zukunft hat bereits begonnenEine Schiffstadt für 80.000 Menschen: Die Zukunft hat bereits begonnenHeute, 06:36Trump äußert sich überraschend zu Sanktionen gegen den IranTrump äußert sich überraschend zu Sanktionen gegen den IranHeute, 06:32Vater und Tochter schließen Medizinstudium in England gemeinsam abVater und Tochter schließen Medizinstudium in England gemeinsam abGestern, 13:23Der tiefste Pool der Welt: Eine ganze Stadt unter Wasser verstecktDer tiefste Pool der Welt: Eine ganze Stadt unter Wasser verstecktGestern, 12:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab