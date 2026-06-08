Trump fordert Israel und Iran zu sofortigem Waffenstillstand auf

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu telefonierte mit dem US-Präsidenten Donald Trump, während sich der Konflikt mit dem Iran erneut zuspitzte. Dies berichtete Israels Kanal 12.

Laut der Quelle wartet das israelische Militär auf Anweisungen der politischen Führung bezüglich der nächsten Schritte.

Donald Trump betonte, dass Israel und Iran unverzüglich einen Waffenstillstand schließen müssen. Seiner Aussage nach behindern gewisse „Unwissenheit oder Dummheit“ dies.

Das iranische Militärkommando gab bekannt, dass es die Angriffe auf Israel einstellt. Es warnte jedoch vor noch härteren Schlägen, falls Israel den Libanon erneut angreift.