Raketenangriffe zwischen Iran und Israel eskalieren

Am 7. Juni führte der Iran wellenartige Raketenangriffe auf nordisraelische Gebiete durch. Die israelischen Streitkräfte (IDF) gaben bekannt, dass alle abgefeuerten Raketen von Luftabwehrsystemen abgefangen wurden.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran kündigte an, dass die Operation fortgesetzt werde und Raketen- sowie Drohnenangriffe in den kommenden Tagen anhalten würden.

Iranische Beamte kritisierten den israelischen Schlag auf Ziele südlich von Beirut und betonten, dass diese Aktion 'alle roten Linien überschreite'. Zuvor hatte Israel Angriffe auf Einrichtungen der Hisbollah bekannt gegeben.

Nach den Raketenangriffen drohte die israelische Armee mit einer entschlossenen Reaktion und betonte, der Iran habe einen 'schwerwiegenden Fehler' begangen.

Derzeit beabsichtigt US-Präsident Donald Trump, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aufzufordern, die Situation nicht weiter zu verschärfen. Er hält dies für entscheidend, um ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran zu wahren.

Später teilte die IDF mit, dass die israelische Luftwaffe nach den iranischen Raketenangriffen mehrere militärische Ziele in westlichen und zentralen Regionen des Iran getroffen habe.