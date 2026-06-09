94 Schulen in Japan wegen eines einzelnen Bären geschlossen

Die lokalen Behörden haben diese Entscheidung aufgrund des Auftauchens eines asiatischen Schwarzbären getroffen, der im Stadtgebiet zuvor nicht gesichtet wurde.

Utsunomiya liegt 100 Kilometer nördlich von Tokio und hat fast 500.000 Einwohner. Das Tier wurde am 6. Juni erstmals in der Nähe eines Stadtparks gesichtet, und am nächsten Tag zeichneten Überwachungskameras den Bären auf den Hauptstraßen auf. Später wurde er auch in Wohnvierteln gesehen. Am 8. Juni wurde der Bär in einem Industriegebiet zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt gesichtet.

Polizei und Jäger setzen die Suche nach dem Bären fort. Städtische Dienste patrouillieren mit Fahrzeugen, die mit Lautsprechern ausgestattet sind, durch die Straßen, um die Bewohner vor der Gefahr zu warnen. Beamte fordern die Bürger auf, Türen und Fenster zu verschließen, sich dem Raubtier nicht zu nähern und sich in Gebäuden zu verstecken, falls sie ihm begegnen.

In diesem Jahr verzeichnete Japan fast 50.000 Vorfälle im Zusammenhang mit Bärensichtungen, ein Rekordwert für das Land. Außerdem steigt die Zahl der Angriffe auf Menschen.