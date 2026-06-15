Tragödie in Rio de Janeiro: Berühmter Sänger tödlich verunglückt

Ein tragischer Flugunfall in Rio de Janeiro, Brasilien, hat Musikfans weltweit in tiefe Trauer versetzt. Sechs Menschen kamen ums Leben, nachdem zwei Hubschrauber in der Luft kollidierten. Unter den Opfern befindet sich der berühmte amerikanische Sänger und Songwriter Oliver Tree, wie Sky News berichtete.

Es wurde bekannt gegeben, dass Oliver Tree im Rahmen seiner Welttournee in Brasilien war. Die Tragödie ereignete sich im Stadtteil Recreio dos Bandeirantes in Rio de Janeiro. In einem Hubschrauber befanden sich fünf Passagiere, im anderen ein Pilot. Alle Insassen kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben.

Unter den Opfern befanden sich auch ein brasilianischer Musikproduzent, ein argentinischer Videoregisseur sowie der YouTube-Vlogger Gaspar Prim.

Nach der Kollision stürzten die Hubschrauber auf den Parkplatz eines Autohauses für Elektrofahrzeuge. Dies führte zu weiteren schweren Folgen, da fast 20 Autos in Brand gerieten.

Die örtlichen Behörden haben offizielle Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Zudem wurde mitgeteilt, dass die Identifizierung der Opfer aufgrund des heftigen Feuers erheblich erschwert wurde.

Der 32-jährige Oliver Tree war durch populäre Hits wie 'Life Goes On', 'Miss You' und 'Alien Boy' weithin bekannt. Sein Werk wird auf der Plattform Spotify von über 11 Millionen monatlichen Hörern verfolgt.

Diese Tragödie hat nicht nur Vertreter der Musikindustrie, sondern auch Millionen von Fans weltweit erschüttert. Bisher wurde noch kein offizielles Ergebnis zu den genauen Ursachen des Vorfalls veröffentlicht.