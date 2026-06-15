Auf der globalen politischen Bühne sind Diskussionen über die Zukunft des Kontinents und das Sicherheitssystem wieder in den Mittelpunkt gerückt. In seiner neuesten speziellen Videobotschaft analysierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Verteidigungsfähigkeiten der europäischen Verbündeten und ging auf die Rolle ein, die das offizielle Kiew in diesem Prozess spielt. Über seinen offiziellen Telegram-Kanal bewertete der ukrainische Staatschef sein Land als den wichtigsten und unverzichtbaren Bestandteil, der die Sicherheit und Stabilität des gesamten europäischen Kontinents gewährleistet.

„Ohne die Erfahrung der Ukraine wird es für Europa sehr schwierig sein“

In seiner Rede konzentrierte sich Wolodymyr Selenskyj auf die geopolitischen Ziele des offiziellen Moskaus und betonte, dass die Ukraine als ernsthafter Schutzschild beim Schutz des Kontinents vor verschiedenen Bedrohungen fungiert.

Die Ansichten des ukrainischen Präsidenten zu Sicherheitsfragen: „Wenn wir die langfristigen Ziele und Absichten Russlands berücksichtigen – da derzeit russische Militärbasen in Gebieten nahe der europäischen Grenzen errichtet werden, sogar an Orten, an denen es solche Basen selbst während der Sowjetzeit nicht gab –, zeigt dieser Faktor deutlich, dass es für die europäischen Länder ohne die militärischen Fähigkeiten und die umfangreiche Kampferfahrung der Ukraine in Zukunft sehr schwierig und komplex sein wird.“

Es ist erwähnenswert, dass das offizielle Moskau solche Behauptungen regelmäßig zurückweist. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin nachdrücklich erklärt, dass das Land keine Absicht habe, europäische Staaten anzugreifen oder zu bedrohen. Der russische Staatschef bezeichnete solche Behauptungen als völlig grundlos und absurd und betonte, dass solche Erklärungen von westlichen Ländern nur für innenpolitische Zwecke und zur Manipulation der öffentlichen Meinung verwendet würden.

Anhand der folgenden speziellen politanalytischen Tabelle können Sie sich ausführlich mit den Verhandlungen zur Erreichung des Friedens auf dem europäischen Kontinent, den Treffen in Berlin und Paris sowie den Positionen der Parteien vertraut machen:

Hauptthema der Verhandlungen Vorschlag und Datum der ukrainischen Führung Hauptgrund für die europäische Beteiligung Wichtigste Bedingungen des „Europäischen Trios“ Dokumente als Grundlage für Sicherheitsgarantien Offizielle Reaktion der russischen Führung Gewährleistung von Frieden und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent 9. Juni

Treffen zum Waffenstillstand Europäische Länder leiden unter Drohnen (Drohnenangriffen) Wladimir Putins Zustimmung zu einem vollständigen und sofortigen Waffenstillstand • Berlin (Abkommen von 2025)

• Paris (Verträge von 2026) Keine Absicht, Europa anzugreifen, Behauptungen sind absurd

Friedensbedingungen und europäische Garantien

Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass europäische Vertreter unbedingt direkt an dem wichtigen Treffen teilnehmen müssen, das für den 9. Juni bezüglich des Waffenstillstands in der Ukraine erwartet wird. Als Grund nannte er, dass nicht nur die direkten Teilnehmer, sondern auch die europäischen Länder ernsthaften Schaden durch den Konflikt erleiden, insbesondere durch unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen).

Die Staats- und Regierungschefs der führenden Länder, die international als „Europäisches Trio“ anerkannt sind, haben ihrerseits die Hauptkriterien für die Erreichung eines dauerhaften Friedens in der Ukraine bekannt gegeben. Ihrer Meinung nach ist dafür zunächst die Zustimmung Wladimir Putins zu einer vollständigen und sofortigen Einstellung der militärischen Aktionen und des Feuers erforderlich. Außerdem müssen starke Sicherheitsgarantien entwickelt werden, die nach internationalem Recht „rechtlich bindend“ sind. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in der jüngeren Vergangenheit zwischen den Parteien getroffenen hochrangigen Vereinbarungen, nämlich im Rahmen der Treffen in Berlin (2025) und Paris (2026), als solides Fundament für dieses Garantiesystem dienen sollten.

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