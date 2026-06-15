Polizei erschießt irrtümlich 9-jähriges Mädchen

In Pakistan begingen Polizeibeamte bei der Verfolgung von Räubern einen folgenschweren Fehler und eröffneten das Feuer auf ein unbeteiligtes Fahrzeug. Dabei kam ein 9-jähriges australisches Mädchen ums Leben, zwei Familienmitglieder wurden verletzt. Dies berichtete The Independent .

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Chakwal in der Provinz Punjab. Berichten zufolge überfielen bewaffnete Räuber auf Motorrädern in der Nacht des 10. Juni die Familie und raubten Schmuck im Wert von etwa 500.000 pakistanischen Rupien (ca. 1.800 Dollar).

Zur gleichen Zeit verfolgte die Polizei andere Kriminelle. Als die Familie nach dem Vorfall mit ihrem Auto den Ort verließ, hielten die Beamten sie für die Verdächtigen und eröffneten das Feuer.

Laut einem Polizeisprecher wurde das Fahrzeug aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit fälschlicherweise für das der Räuber gehalten, woraufhin unkontrolliert geschossen wurde.

Bei dem Vorfall wurde die 9-jährige Haniya Ahmed ins Krankenhaus gebracht, doch ihr Leben konnte nicht gerettet werden. Ihr Vater und ihr Bruder wurden verletzt, die Mutter blieb unverletzt.

Später wurde bekannt gegeben, dass zwei Hauptverdächtige bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurden. Ein Polizeibeamter wurde festgenommen und eine Untersuchung eingeleitet.

Die Regierung hat ein gemeinsames Ermittlungsteam gebildet, um den Vorfall zu untersuchen. Bei nachgewiesener Fahrlässigkeit oder Schuld wurden strenge rechtliche Konsequenzen angekündigt.

Das australische Außenministerium teilte zudem mit, dass es der Familie konsularische Unterstützung leistet.