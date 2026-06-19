Lukaschenko wird eine Kuh geschenkt, die 30 Liter Milch pro Tag gibt

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Lukaschenko wird eine Kuh geschenkt, die 30 Liter Milch pro Tag gibt

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko erhielt während seines Besuchs im Unternehmen „BelInterGen-agro“ im Bezirk Uzda ein besonderes Geschenk. Dem Staatsoberhaupt wurde eine Jersey-Kuh namens Musya überreicht, wie die Agentur BELTA berichtete.

Wie berichtet, ist dieser Betrieb auf die Entwicklung von Rassevieh spezialisiert und züchtet hauptsächlich Holstein-Rinder. In den letzten Jahren wurde im Unternehmen zudem besonderes Augenmerk auf die Vermehrung der Jersey-Rasse gelegt, die für ihre hochwertige Milch bekannt ist.

Musya, die dem Präsidenten geschenkt wurde, ist eine Vertreterin dieser Rasse. Jersey-Kühe zeichnen sich durch einen relativ kompakten Körperbau aus. Gleichzeitig weisen ihre Milch einen hohen Fett- und Proteingehalt auf und werden für den hohen Anteil an A2-Protein geschätzt.

Lukaschenko wird eine Kuh geschenkt, die 30 Liter Milch pro Tag gibt

Experten betonen, dass diese Rasse trotz geringeren Futterverbrauchs eine hohe Produktivität aufweist. In einigen Fällen kann die tägliche Milchleistung einer einzelnen Kuh bis zu 30 Liter erreichen.

Interessanterweise begann die Zucht der Jersey-Rasse im Unternehmen mit einer einzigen Kuh namens Musya. Sie wurde 11 Jahre lang im Betrieb gepflegt und gilt als Begründerin des heutigen Zuchtprogramms.

Alexander LukaschenkoBelInterGen-agroBELTAUzda
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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