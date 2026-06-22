Bräutigam wird beim Anblick der Braut ohnmächtig: unerwarteter Vorfall auf Hochzeit (Video)

Während einer Hochzeitszeremonie in Indonesien ereignete sich eine unerwartete und etwas lustige Situation — der Bräutigam wurde ohnmächtig, sobald er die Braut zum ersten Mal sah.

Im Laufe des Geschehens nähert sich die Braut langsam dem Bräutigam, der mit dem Rücken zu ihr steht. In einem der aufregendsten Momente der Zeremonie — als der Bräutigam die Braut zum ersten Mal sieht — dreht er sich langsam um und blickt in ihr Gesicht. Sofort bedeckt der Bräutigam seine Augen mit einem Taschentuch und sinkt wenige Sekunden später plötzlich zu Boden.

Die Umstehenden waren über die Situation erstaunt, und einige eilten herbei, um dem Bräutigam zu helfen. Der Vorfall verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und löste verschiedene Diskussionen aus.

In den Kommentaren waren die Meinungen geteilt: Einige Nutzer merkten an, dass der Bräutigam sehr hager aussah und vermuteten, dass er aufgrund von Anämie oder Schwäche ohnmächtig geworden sein könnte. Andere hinterließen scherzhafte Kommentare wie: „Wenn das passiert, bevor die Braut sich überhaupt das Gesicht gewaschen hat, was passiert dann erst danach?“

Auf jeden Fall wurde dieser ungewöhnliche Vorfall zu einem der denkwürdigsten Ereignisse, sowohl für die Hochzeitsgäste als auch für die Internetnutzer.