Schrecklicher Vorfall auf den Philippinen: Schulschießerei

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Schrecklicher Vorfall auf den Philippinen: Schulschießerei

An einer Sekundarschule in der Stadt Tacloban auf den Philippinen kam es zu einem bewaffneten Angriff. Bei der Tragödie wurden drei Schüler getötet und sieben weitere unterschiedlich schwer verletzt.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 22. Juni. Die Polizei gab bekannt, dass zwei Schüler im Alter von 14 und 15 Jahren das Feuer eröffneten. Das Motiv für ihr Handeln ist derzeit noch unklar.

Am Tatort wurden fast 40 Patronenhülsen gefunden, was darauf hindeutet, dass der Angriff ernsthaft und geplant gewesen sein könnte.

Die Strafverfolgungsbehörden ergriffen schnelle Maßnahmen und nahmen einen der Verdächtigen noch am Tatort fest. Der zweite Schüler stellte sich später freiwillig.

Derzeit wird eine Untersuchung zu dem Vorfall durchgeführt.

PhilippinenTacloban
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Charos
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