22-Stunden-Flug: Strecke Sydney–London schreibt Geschichte

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22-Stunden-Flug: Strecke Sydney–London schreibt Geschichte

Die australische Fluggesellschaft Qantas plant, ab Oktober 2027 nonstop-Regelflüge zwischen Sydney und London einzuführen.

Laut Reuters wird diese Strecke mit einer Länge von über 16.000 Kilometern voraussichtlich der längste Passagierflug der Welt werden.

Derzeit werden Flüge auf dieser Strecke normalerweise über Singapur durchgeführt, und die Reise dauert fast einen ganzen Tag.

Für die neuen Flüge wird ein speziell ausgestatteter Airbus A350-1000ULR eingesetzt. Zusätzliche Treibstofftanks ermöglichen eine Flugdauer von bis zu 22 Stunden.

Zudem wird das Flugzeug nicht wie üblich über 400, sondern 238 Passagiere befördern, um Komfort und Sicherheit auf dem Langstreckenflug zu gewährleisten.

Sollte dieses Projekt realisiert werden, wird es voraussichtlich ein neues Kapitel in der Luftfahrtgeschichte aufschlagen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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