Elon Musk verliert Trillionär-Status und stürzt vom Rekord

Das Vermögen des amerikanischen Unternehmers Elon Musk ist unter die Marke von 1 Billion Dollar gefallen. Laut Bloomberg beläuft sich sein aktuelles Vermögen auf 957 Milliarden Dollar. In den Berechnungen von Forbes wird Musks Vermögen jedoch immer noch auf etwa 1,1 Billionen Dollar geschätzt.

Zur Erinnerung: Elon Musk wurde am 12. Juni zum ersten Trillionär der Geschichte. Am 23. Juni fielen die SpaceX-Aktien jedoch um 3,9 %, wobei der Preis pro Aktie auf 148,57 Dollar sank. Infolgedessen sank die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 1,99 Billionen Dollar.

Damit fiel SpaceX nach seinem Rekord-IPO zum ersten Mal unter die 2-Billionen-Dollar-Grenze und rutschte im Ranking der weltweit größten börsennotierten Unternehmen auf den siebten Platz. Dies war die vierte Handelssitzung in Folge mit einem Kapitalverlust für das Unternehmen.

Zur Information: Im Juni hat SpaceX über 85 Milliarden Dollar durch den Börsengang eingeworben, und der Unternehmenswert stieg auf über 2,9 Billionen Dollar. Dieser Prozess machte Elon Musk zum ersten Trillionär und schuf mehr als 4.400 neue Millionäre unter den Mitarbeitern des Unternehmens. Seither ist der Unternehmenswert im Vergleich zu den Höchstständen um etwa 550 Milliarden Dollar gesunken.