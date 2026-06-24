YouTube einigt sich in Klage eines Teenagers wegen Social-Media-Sucht

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YouTube einigt sich in Klage eines Teenagers wegen Social-Media-Sucht

YouTube, ein Tochterunternehmen von Google, hat einen Rechtsstreit mit einem 15-jährigen Jugendlichen aus Florida über Social-Media-Sucht durch einen Vergleich beendet. Dies wird als weiterer rechtlicher Druck auf Technologieunternehmen gewertet, denen die Verschärfung der psychischen Gesundheitskrise bei Kindern vorgeworfen wird.

In den Gerichtsdokumenten beschuldigte der Jugendliche, identifiziert durch die Initialen R.K.C., die Plattformen YouTube, Meta, TikTok und Snap, Mechanismen zu nutzen, die speziell darauf ausgelegt seien, Nutzer abhängig zu machen. Insbesondere der endlose Content-Feed und die Autoplay-Funktionen führten zu übermäßigem Konsum, was Angstzustände, Schlaflosigkeit und andere Probleme verursachte.

Google erklärte in einer Stellungnahme, dass man sich darauf konzentriert habe, die Plattform sicher und altersgerecht für Kinder zu entwickeln. Das Unternehmen erinnerte daran, dass es 2015 die speziell für Kinder konzipierte App YouTube Kids eingeführt habe.

Dieser Fall ist Teil von mehr als tausend ähnlichen Klagen in Kalifornien. Zuvor hatte eine 20-jährige Frau 6 Millionen Dollar an Entschädigung erhalten, nachdem sie Meta und YouTube beschuldigt hatte, Systeme zu schaffen, die junge Nutzer abhängig machen.

Gleichzeitig hat ein weiteres Gericht in New Mexico Meta dazu verpflichtet, 375 Millionen Dollar zu zahlen, weil das Unternehmen Nutzer über die Sicherheit von Kindern getäuscht hat. Derzeit sind in den gesamten USA tausende Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Aktivitäten sozialer Netzwerke im Gange.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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