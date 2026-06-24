Mann nach Fund von über 300 Pythons in seiner Wohnung verurteilt

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Mann nach Fund von über 300 Pythons in seiner Wohnung verurteilt

Ein Mann in China, der hunderte Pythons in seiner Wohnung hielt und züchtete, wurde durch ein Gerichtsurteil ins Gefängnis geschickt. Bei Durchsuchungen der Strafverfolgungsbehörden wurden in seinem Haus mehr als 300 Schlangen gefunden.

Der Vorfall begann in der Stadt Taizhou in der Provinz Zhejiang. Im Frühjahr 2024 entdeckten Anwohner am Fuße eines Berges ein ungewöhnliches Reptil und informierten die Behörden. Experten stellten fest, dass es sich um einen Python handelte, eine Art, die in dieser Region nicht natürlich vorkommt.

Daraufhin begannen die Ermittler mit der Suche unter der Annahme, dass die Schlange irgendwo entkommen sein könnte. Da Pythons spezifische Temperatur- und Feuchtigkeitswerte benötigen, analysierten die Behörden Wohnungen mit hohem Stromverbrauch.

Infolgedessen wurde eine Person namens Guo als Hauptverdächtiger identifiziert. Überwachungen ergaben, dass regelmäßig weiße Mäuse in seine Wohnung gebracht wurden. Experten zufolge wird solches Futter hauptsächlich für Schlangen gekauft.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stießen die Polizisten auf einen erstaunlichen Anblick. Ein Teil der Wohnung war fast vollständig für Schlangen angepasst, wobei hunderte Pythons in Kunststoffbehältern gehalten wurden.

Insgesamt wurden 309 Pythons aus dem Haus beschlagnahmt. Diese wurden anschließend an spezialisierte Einrichtungen übergeben.

Vor Gericht verbarg der Verdächtige sein langjähriges Interesse an Schlangen nicht. Er gab an, 2014 erstmals vier Pythons gekauft und diese später gezüchtet zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass er und seine Partner mindestens 80 Pythons illegal verkauft hatten. Im Rahmen des Verfahrens wurden zwei weitere Personen zur Verantwortung gezogen.

Offiziellen Angaben zufolge wurden in diesem Strafverfahren insgesamt 436 Pythons identifiziert. Experten schätzen deren Gesamtwert auf über 30 Millionen Yuan.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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