Hunderte Schlangen verbreiten sich nach Überschwemmungen in chinesischen Dörfern

·56·Welt
Hunderte Schlangen verbreiten sich nach Überschwemmungen in chinesischen Dörfern

In der Autonomen Region Guangxi im Süden Chinas haben heftige Regenfälle und die Folgen des Taifuns Maysak zu unerwarteten Problemen geführt. Infolge der Naturkatastrophe entkamen fast 900 Schlangen aus Zuchtfarmen und verteilten sich auf mehrere umliegende Dörfer.

Lokale Behörden teilten mit, dass die meisten Schlangen zwar ungiftig seien, die Möglichkeit, dass sich auch wilde und giftige Arten darunter befinden, jedoch nicht ausgeschlossen werden könne. Daher wurde die Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen.

Derzeit sind Spezialdienste in der Region im Einsatz, um die Schlangen einzufangen und an einen sicheren Ort zu bringen. Experten raten den Dorfbewohnern, sich in hohem Gras, Gebüsch und überfluteten Gebieten vorsichtig zu bewegen.

Der Vorfall wird in den sozialen Medien breit diskutiert, wobei viele Nutzer betonen, dass Naturkatastrophen unerwartete und gefährliche Folgen haben können.

ChinaGuangxiSchlangenÜberschwemmungTaifun Maysak
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Liste der lebenswertesten Städte der Welt wurde erstelltListe der lebenswertesten Städte der Welt wurde erstelltHeute, 13:19Von Schardscha gestartetes Frachtflugzeug vom Radar verschwundenVon Schardscha gestartetes Frachtflugzeug vom Radar verschwundenHeute, 13:17Löwin mit langen Wimpern wird zum Social-Media-StarLöwin mit langen Wimpern wird zum Social-Media-StarHeute, 12:49Mädchen, das mit 5 Jahren spendete, überrascht alle 13 Jahre später mit 48 Millionen Dollar GewinnMädchen, das mit 5 Jahren spendete, überrascht alle 13 Jahre später mit 48 Millionen Dollar GewinnHeute, 12:43Amerikanischer YouTube-Vlogger stellt Rekord auf: 4 Liter Limonade in unter 30 Sekunden getrunken! (Video)Amerikanischer YouTube-Vlogger stellt Rekord auf: 4 Liter Limonade in unter 30 Sekunden getrunken! (Video)Heute, 12:39Usbekischer Fahrer nach tödlichem Unfall mit US-Student angeklagtUsbekischer Fahrer nach tödlichem Unfall mit US-Student angeklagtHeute, 11:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch