Von Schardscha gestartetes Frachtflugzeug vom Radar verschwunden

In Pakistan ist ein Frachtflugzeug der Fluggesellschaft K2 Airways Boeing 737-400 während des Fluges von den Radarschirmen verschwunden. Nach dem Vorfall wurde eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion eingeleitet.

Es wird berichtet, dass sich das Flugzeug auf dem Weg von Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Karatschi in Pakistan befand. Das Flugzeug verlor jedoch den Kontakt zur Flugsicherung, während es etwa 250 Kilometer westlich von Karatschi über dem Arabischen Meer flog.

An Bord befanden sich fünf Besatzungsmitglieder. Nach Angaben der pakistanischen Luftfahrtbehörde registrierten die Radargeräte einen plötzlichen Höhenverlust und ein Abweichen des Flugzeugs von seiner geplanten Route.

Ersten Informationen zufolge meldete der Pilot wenige Minuten vor dem Verbindungsabbruch eine Störung im Navigationssystem an die Fluglotsen.

Derzeit läuft im Arabischen Meer eine groß angelegte Suche nach dem Flugzeug. An der Operation sind Schiffe der pakistanischen Marine, ein Radarüberwachungsflugzeug sowie das Handelsschiff „Lahore“ beteiligt. Das Schicksal des Flugzeugs und die Ursachen des Vorfalls sind derzeit unbekannt.