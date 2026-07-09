Muhammad ist erneut der beliebteste Name in England

Unter den Jungen, die 2025 in England und Wales geboren wurden, Muhammad belegte erneut den ersten Platz als beliebtester Name. Damit ist dieser Name das dritte Jahr in Folge der am häufigsten gewählte Jungenname im Land.

Offiziellen Statistiken zufolge wurde im vergangenen Jahr fast 6.000 Babys der Name Muhammad gegeben. Dieser Wert liegt fast zweitausend höher als bei dem Namen Noah, der den zweiten Platz belegte. Muhammad und Noah besetzen seit drei Jahren die Spitzenplätze der Liste der beliebtesten Namen.

Im diesjährigen Ranking Leo und Luca erzielten ebenfalls hohe Ergebnisse und stiegen auf den dritten und vierten Platz. Sie überholten Namen wie Arthur, Oliver und George, die in den Vorjahren auf den vorderen Plätzen lagen.

Analysen zufolge bleiben auch andere Schreibweisen des Namens Muhammad beliebt. Mohammed belegte den 20. Platz auf der Liste der beliebtesten Namen, während Mohammad den 55. Platz einnahm. Beide Varianten wurden zusätzlich tausenden Neugeborenen gegeben.

Bei den Mädchen Olivia wurde erneut als der beliebteste Name verzeichnet. Auf den weiteren Plätzen folgten Lily, Amelia, Isla und Florence.

Experten betonen, dass der Name Muhammad seit 2016 nicht mehr aus den Top Ten des Landes wegzudenken ist. Nachdem er 1997 erstmals in die Liste der 100 beliebtesten Namen aufgenommen wurde, gewinnt er jedes Jahr weiter an Popularität.

Das britische Amt für nationale Statistik bringt diesen Umstand auch mit der wachsenden muslimischen Bevölkerung im Land in Verbindung. Derzeit leben in Großbritannien fast 4 Millionen Muslime, was etwa 6 Prozent der Bevölkerung des Landes ausmacht.

Es wird betont, dass der Name Muhammad für muslimische Familien nicht nur ein Name für das Kind ist, sondern auch eine wichtige Bedeutung als Symbol für die Bewahrung religiöser und kultureller Werte hat. Gleichzeitig wächst im Land von Jahr zu Jahr das Interesse an Namen, die für verschiedene Nationalitäten und Kulturen charakteristisch sind.