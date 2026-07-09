Der spanische Verein Real Madrid hat eine endgültige Entscheidung getroffen, den laufenden Vertrag mit einem seiner wichtigsten Mittelfeldspieler, Aurelien Tchouameni, zu verlängern. Diese Nachricht ist ein unerwarteter Rückschlag für Manchester United aus England, da die „Red Devils“ den französischen Fußballer schon lange auf ihrer Wunschliste hatten. Laut Informationen der Zeitung AS hat der Madrider Club alle Angebote für den Spieler abgelehnt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Verhandlungen zwischen Aurelien Tchouameni und der Führung von Real Madrid wurden erfolgreich abgeschlossen, wobei beide Parteien einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterzeichneten. Diese Vereinbarung ist Teil der Strategie des Vereins, junge Stars zu halten und den Kern der Mannschaft für die Zukunft zu formen. Der Spieler selbst erklärte, dass er seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fortsetzen wolle und Angebote anderer Vereine nicht in Betracht ziehe.

Neues Gehalt und strategische Entscheidung

Erste Berichte deuteten darauf hin, dass Tchouameni im Rahmen des neuen Vertrags 13 Millionen Euro pro Jahr verdienen würde. Aktuelle Informationen zeigen jedoch, dass das Jahreseinkommen des französischen defensiven Mittelfeldspielers bei etwa 9 Millionen Euro liegt. Es heißt, der Spieler habe sportliche Entwicklung und das Prestige des Vereins über finanzielle Aspekte gestellt. Er hält Madrid für den besten Ort der Welt, um seine Fähigkeiten zu verbessern und Titel zu gewinnen.

Die Führung von Manchester United hatte Tchouameni als Hauptziel identifiziert, um die Probleme im Mittelfeld zu lösen. Vertreter des englischen Klubs versuchten, die Berater des Spielers zu kontaktieren, doch die Vereinsführung von Real Madrid lehnte Transferverhandlungen kategorisch ab. Der englische Klub wurde frühzeitig darüber informiert, dass der Franzose unverkäuflich sei.

Cheftrainer Jose Mourinho nahm diese Nachricht mit großer Zufriedenheit auf. Der portugiesische Fachmann betrachtet Tchouameni als einen der besten Spieler der Welt auf seiner Position. Nach Ansicht des Trainers ist Aurelien entscheidend für die Steuerung des Spieltempos und die Kontrolle des Spielgeschehens. Das große Vertrauen des Trainers hat die Loyalität des Spielers zum Verein weiter gestärkt.

Tchouameni hat mehrfach betont, dass er sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch mit den Werten des Vereins und dem Umfeld in der Stadt voll identifiziert. Seine Verbindung zu Madrid ist mehr als nur ein Profivertrag; sie hat sich zu einer emotionalen Bindung entwickelt. Dies sorgte dafür, dass die Verhandlungen trotz des Rummels auf dem Transfermarkt sehr reibungslos und problemlos verliefen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Real Madrid weiterhin seine „goldene Generation“ zusammenhält. Manchester United muss sich nun nach anderen Optionen umsehen, um das Mittelfeld zu verstärken. Tchouamenis Verbleib bis 2031 ist ein wichtiger Schritt, der die Stabilität des Madrider Klubs für das nächste Jahrzehnt sichert.