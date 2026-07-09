Kurz vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft ist ein gewaltiger politischer und sportlicher Skandal um die FIFA ausgebrochen. Die unerwartete Entscheidung des Verbandes bezüglich des US-Stürmers Folarin Balogun hat die Fußballwelt gespalten. Besonders brisant: Es heißt, dass Donald Trump, der Chef des Weißen Hauses, seine Finger im Spiel hatte. Zamin.uz hat die Details dieses brisanten Falls untersucht.

Hat ein Telefonat von Trump die FIFA-Entscheidung beeinflusst?

Trotz einer Roten Karte darf der US-Stürmer Folarin Balogun im WM-Viertelfinale gegen Belgien auflaufen. Das FIFA-Disziplinarkomitee traf die überraschende Entscheidung, die Strafe des Spielers mit einer einjährigen Bewährungsfrist auszusetzen.

Insider berichten, dass hinter dieser „Gnade“ eine große politische Figur steckt:

Behauptung: Baloguns Strafe wurde nach einem persönlichen Telefonat von US-Präsident Donald Trump aufgeschoben.

Reaktion der FIFA: Die Verbandsführung behauptet offiziell, die Entscheidung des Disziplinarkomitees habe nichts mit politischem Druck oder externer Einmischung zu tun. In der Fußballwelt glaubt man diesen Aussagen jedoch kaum.

Andere Regeln für Engländer: Jarell Quansah hart bestraft

Während der US-Star mit einer leichten Verwarnung davonkam, wurde gegen den englischen Verteidiger Jarell Quansah eine völlig gegensätzliche und strenge Entscheidung getroffen. Der Engländer, der im Spiel gegen Mexiko vom Platz gestellt wurde, erhielt eine Sperre von zwei Spielen. Sky

berichtet, dass die FIFA in diesem Fall ohne Zögern die härteste Maßnahme ergriffen hat. Das Ergebnis: Quansah verpasst das brisante Viertelfinale gegen Norwegen.

Sollte England das Halbfinale erreichen, wird er auch in diesem wichtigen Spiel nicht helfen können. Zwei Schicksale: Ein Vergleich der Fälle Balogun und Quansah

Diese FIFA-Entscheidungen haben die Kritik an „doppelten Standards“ und einem System der „selektiven Bestrafung“ in der Fußballwelt verschärft. Um die Situation zu verdeutlichen, genügt ein Blick auf die folgende Tabelle:

Spieler und Nationalmannschaft

Spiel mit Roter Karte FIFA-Endentscheidung Spielt im Viertelfinale? Kritikpunkt Folarin Balogun Spiel vor Belgien 1 Jahr Bewährung (Strafe vorläufig ausgesetzt) Ja , spielt gegen BelgienBerichte über das Weiße Haus und Trumps Telefonat Jarell Quansah Spiel gegen Mexiko Vollständige Sperre für 2 Spiele Nein , verpasst Norwegen und mögliches HalbfinaleKeine Milderung gewährt, Berufung abgelehnt Aktuell verurteilen Fans und Experten das Vorgehen der FIFA scharf. Während für den Vertreter eines Landes ein Präsidentenanruf ausreicht, muss ein anderer Spieler die wichtigste Phase des Turniers von der Tribüne aus verfolgen. Sind die FIFA-Regeln, die eigentlich eisern sein sollten, vor der großen Politik eingeknickt? Diese Frage bleibt vorerst offen.

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