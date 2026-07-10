Ein neuer Trend unter Geschiedenen: der „Scheidungsring“

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Ein neuer Trend unter Geschiedenen: der „Scheidungsring“

In letzter Zeit gewinnt ein neuer Trend namens „Scheidungsring“ (divorce ring) in einigen Ländern der Welt zunehmend an Popularität. Viele Frauen ziehen es heute vor, ihren Ehering nach der Scheidung nicht zu verkaufen oder beiseite zu legen, sondern ihn in einer neuen Form umgestalten zu lassen.

Die Idee dahinter ist, dass der Edelstein oder das Metall des Eherings erhalten bleibt und in ein neues Design eingearbeitet wird. Dadurch wird das Schmuckstück zu einem Symbol, das nicht mehr für das vergangene Leben steht, sondern für einen neuen Lebensabschnitt, neue Möglichkeiten und persönliche Freiheit.

Zum Beispiel behielt die Bloggerin Deb Marino aus Florida den Diamanten ihres Eherings und fügte einen Saphir als Symbol für ihre Tochter hinzu. Sie gab fast 3.000 Dollar aus, um den neuen Ring anfertigen zu lassen.

Expertenweisen darauf hin, dass Eheringe beim Verkauf auf dem Zweitmarkt meist nur mit 30 Prozent ihres ursprünglichen Wertes bewertet werden. Aus diesem Grund ziehen es viele vor, sie wiederzuverwenden und ihnen eine neue Bedeutung zu geben, anstatt sie billig zu verkaufen.

Heute lassen viele Frauen in den USA und Großbritannien nach einer Scheidung auf eigene Kosten neue Ringe mit Platin oder Diamanten anfertigen. Sie tragen diesen Schmuck als Symbol für ein neues Leben, finanzielle Unabhängigkeit und den mutigen Schritt nach vorne.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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