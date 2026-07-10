Es scheint, als kehre die Ära der Geräte mit riesigen Bildschirmen – die Phablets – auf den Smartphone-Markt zurück. Die Marke Redmi hat offiziell die technischen Spezifikationen des Basismodells der neuen Redmi Note 17-Serie bekannt gegeben. Das Gerät erhebt den Anspruch, mit seiner beispiellosen Akkukapazität und dem großen Display die Standards in diesem Segment zu verändern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wird das Redmi Note 17-Modell mit einem 7-Zoll-OLED-Display ausgestattet sein. Dieser Bildschirm unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hz und bietet eine globale Helligkeit von 1200 Nits. Der Hersteller betont zudem, dass spezielle Technologien zum Schutz der Augengesundheit der Nutzer implementiert wurden. Solche Geräte mit großen Bildschirmen zeichnen sich in der Regel durch ihren Komfort beim Medienkonsum und beim Spielen aus.

Leistung und Effizienz: Neue Rekorde

Der bemerkenswerteste Aspekt des neuen Smartphones ist seine Energiequelle. Das Gerät wird über einen riesigen 8000 mAh Akku verfügen. Dieser Wert ist fast doppelt so hoch wie bei den meisten aktuellen Flaggschiff- und Mittelklasse-Smartphones. Das Gerät unterstützt kabelgebundenes Schnellladen mit 45 W. Zudem verfügt es über eine 22,5 W Reverse-Wired-Charging-Funktion, mit der andere Gadgets aufgeladen werden können.

Technisch wird das Redmi Note 17 voraussichtlich mit dem Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 6s Gen 4 ausgestattet sein. Dies trägt zur Energieeffizienz des Geräts bei und ermöglicht eine reibungslose Erledigung täglicher Aufgaben. Auch bei der Kamera hat das Unternehmen Änderungen vorgenommen: Die Hauptkamera besteht aus einem 50-Megapixel-Modul.

Design und Unterschiede zur Pro-Version

Das Unternehmen hat auch besonderen Wert auf das äußere Erscheinungsbild des Smartphones gelegt. Insbesondere wurde eine neue Farbe namens "Meteor Purple" vorgestellt. Die Rückseite des Geräts ist mit dekorativen Mustern verziert, die an die Spuren eines Meteoritenschauers erinnern und dem Gerät eine einzigartige Ästhetik verleihen.

Zur Erinnerung: Die Eigenschaften der Redmi Note 17 Pro-Version waren bereits zuvor bekannt. Die Pro-Variante wird noch leistungsstärker sein und einen 9000 mAh Akku, ein Display mit 1.5K-Auflösung und 3500 Nits Helligkeit bieten. Zudem wird für die Pro-Version ein 5-Jahres-Akkuserviceprogramm angeboten: Sollte die Akkukapazität unter 80 Prozent fallen, verspricht das Unternehmen einen kostenlosen Austausch.

Es besteht kein Zweifel, dass diese neuen Modelle auch auf dem Markt in Usbekistan auf großes Interesse stoßen werden, da erschwingliche Preise und langlebige Akkus für lokale Verbraucher schon immer wichtige Kriterien waren.