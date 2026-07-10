Erling Haalands weibliche Doppelgängerinnen gehen im Netz viral

In den letzten Tagen häufen sich in den sozialen Medien Beiträge über Mädchen, die Erling Haaland ähneln. Dass es unter den Doppelgängern des norwegischen Stürmers auch Frauen gibt, wird unter den Nutzern rege diskutiert.

Eine von ihnen ist ein Mädchen namens Emma Willman. Unter ihren Videos schreiben viele Nutzer, dass ihr Aussehen an Erling Haaland erinnert. In den Kommentaren finden sich sowohl Witze als auch ernsthafte Meinungen zu dieser Ähnlichkeit.

Es heißt, dass Haaland selbst nicht gleichgültig gegenüber solchen Vergleichen ist. Es gab bereits Fälle, in denen der Fußballer auf Beiträge über seine Doppelgänger reagiert hat.

Als weitere Doppelgängerin wird ein 24-jähriges russisches Model genannt. Sie veröffentlicht auf ihrer Seite Videos, in denen sie Haaland imitiert. Eines dieser Clips soll an einem einzigen Tag über 50 Millionen Aufrufe erzielt haben.

Solche Videos verbreiten sich sowohl unter Fußballfans als auch unter normalen Nutzern rasend schnell. Erling Haalands einzigartiges Erscheinungsbild ist ein weiterer Grund für Witze und Vergleiche zu diesem Thema.