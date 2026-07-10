Wie stoppt man Erling Haaland? Die Schlüsselformel für die englische Nationalmannschaft

Vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen England und Norwegen diskutieren Experten und Fans über eine Frage: Wie kann man Erling Haaland neutralisieren? Dieses Duell im Hard Rock Stadium in Miami stößt auf großes Interesse, nicht nur als Aufeinandertreffen zweier starker Mannschaften, sondern auch als Duell der gefährlichsten Stürmer der Welt. Dies berichtet Goal.com .

Der ehemalige englische Verteidiger Des Walker verriet im Interview mit Goal.com den Schlüssel zum Sieg für die Mannschaft von Thomas Tuchel. Seiner Meinung nach spielen mentale Vorbereitung und Fokus eine wichtigere Rolle als taktische Schemata, wenn man gegen den Star von Manchester City, Erling Haaland, antritt. Walker betonte, dass von Verteidigern gegen Stürmer dieses Kalibers 100-prozentige Konzentration gefordert wird.

Konzentration und mannschaftliche Geschlossenheit

"Seien wir ehrlich, das ist die Weltmeisterschaft und dort spielen unglaubliche Spieler. Akteure wie Erling Haaland und Kylian Mbappé sind nicht immer im Zentrum des Spiels, aber sie haben einen Moment des Genies. Die Konzentration wird im Spiel gegen Norwegen der entscheidende Faktor sein. Denn wie wir gesehen haben, kann man Haaland 98 Minuten lang ruhigstellen, aber in der 99. Minute taucht er auf und erzielt zwei Tore", sagt Des Walker.

Laut dem ehemaligen Verteidiger muss die englische Nationalmannschaft die mannschaftliche Geschlossenheit beibehalten, die sie im Achtelfinale gegen Mexiko gezeigt hat. Selbst nach dem Platzverweis für Jarell Quansah agierte das Team als Einheit und hielt das Ergebnis. Genau diese Disziplin und gegenseitige Unterstützung werden helfen, die Gefahr durch die norwegischen Stürmer zu verringern.

Das Rennen um die Torjägerkanone: Harry Kane und Erling Haaland

Dieses Spiel ist nicht nur für den Einzug ins Halbfinale wichtig, sondern auch für den Goldenen Schuh des Turniers. Derzeit hat Erling Haaland 7 Tore auf dem Konto und führt die Torschützenliste an. Englands Kapitän Harry Kane liegt nur ein Tor hinter ihm. Wenn man bedenkt, dass auch Real-Madrid-Star Jude Bellingham in Bestform ist, werden wir einen echten Kampf der Stars auf beiden Seiten des Platzes erleben.

England unter der Leitung von Thomas Tuchel will nach 60 Jahren endlich wieder den großen Titel gewinnen. Dafür verlassen sie sich nicht nur auf die Fähigkeiten von Harry Kane und Jude Bellingham im Angriff, sondern auch auf die Fähigkeit, eine "Maschine" wie Erling Haaland in der Defensive zu stoppen. Walkers Fazit: Individuelle Klasse sorgt für Tore, aber mannschaftliche Geschlossenheit bringt Turniersiege.