Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqda

·0·Avto
Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqda

Buyuk Britaniya avtomobil bozorida jiddiy inqiroz kuzatilmoqda: har yili mamlakat yoʻllaridan 750 mingga yaqin transport vositasi rasmiy hisobotlardan gʻoyib boʻlmoqda. Ushbu avtomobillarning katta qismi oʻgʻirlangan, noqonuniy ravishda qismlarga ajratilgan yoki soxta davlat raqamlari bilan harakatlanmoqda, bu esa mamlakatda jinoyatchilik va sugʻurta xarajatlarining oshishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Vehicle Recyclers Association (Avtomobillarni qayta ishlash assotsiatsiyasi) rahbari Andy Lathamning Autocar nashriga maʼlum qilishicha, avtomobillarning bunday miqyosda yoʻqolishi savdo sohasidagi ayrim boʻshliqlar bilan bogʻliq. DVLA (Haydovchilar va transport vositalarini litsenziyalash agentligi) maʼlumotlariga koʻra, har yili 650 mingdan 841 minggacha avtomobilning keyingi taqdiri nomaʼlumligicha qolmoqda.

Noqonuniy eksport va "qora" bozor muammosi

Lathamning taʼkidlashicha, garchi ayrim avtomobillar foydalanishdan chiqarilgani haqida qonuniy roʻyxatdan oʻtkazilsa-da, ularning aksariyati hujjatlarsiz chet elga eksport qilinmoqda yoki yashirin sexlarda qismlarga ajratilmoqda. Nazoratning sustligi jinoyatchilarga konteynerlar orqali ehtiyot qismlar va shinalarni xorijga yuborish imkonini bermoqda. Shuningdek, litsenziyasiz shaxslar tomonidan yigʻilgan detallar onlayn savdo platformalarida erkin sotilmoqda.

Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, Buyuk Britaniyada 1000 dan ortiq litsenziyasiz avtomobil qismlarga ajratuvchi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Bunday noqonuniy biznes nafaqat yoʻl harakati xavfsizligiga tahdid soladi, balki barcha haydovchilar uchun sugʻurta mukofotlarining (insurance premiums) miqdori oshishiga ham olib keladi.

Soxta raqamlar va nazorat tizimidagi kamchiliklar

Jinoyatchilar oʻgʻirlangan avtomobillarning shaxsini yashirish va ANPR (avtomatik raqam tanish kameralari) tizimini aldash uchun "arvoh" yoki soxta raqamlardan keng foydalanmoqda. Britaniya yoʻllaridagi kameralar kuniga 100 millionga yaqin raqamni skaner qiladi, biroq ularning 1-2 foizi oʻqib boʻlmaydigan yoki notoʻgʻri maʼlumot beruvchi raqamlardir. Mutaxassislarning fikricha, bu koʻrsatkichning salmoqli qismi qasddan amalga oshirilgan firibgarlik natijasidir.

Motor Insurers' Bureau (MIB) vakili Martin Saundersning soʻzlariga koʻra, soxta raqamlardan foydalanish giyohvand moddalar savdosi, uyushgan jinoyatchilik va jarimalardan qochish kabi huquqbuzarliklar bilan bevosita bogʻliq. "Davlat raqamlari avtomobilni aniqlashning yagona oynasidir. Yoʻllarimizda koʻrinmas boʻlib harakatlanayotgan haydovchilar keltirayotgan zararga toqat qilib boʻlmaydi", — deydi u.

Qonunchilikka koʻra, har qanday avtomobil eksport qilinishidan oldin DVLA xabardor qilinishi, yaroqsiz holga kelganlari esa maxsus ruxsatnomaga ega markazlarda utilizatsiya qilinishi shart. Biroq amaliyotda ushbu tartib-qoidalarga rioya qilinmasligi Britaniya avtomobil bozorini "yovvoyi gʻarb"ga aylantirmoqda. Bu kabi holatlar Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim dars boʻlib, avtomobillar hisobini yuritishda raqamli nazoratni kuchaytirish zarurligini koʻrsatadi.

Buyuk BritaniyaAvtomobil OʻgʻriligiEksportJinoyatchilikSoxta Raqamlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiBugun, 17:24Peugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiPeugeot Parij avtosalonida oʻzining kelajakdagi dizayn tilini namoyish etadiBugun, 16:24Moskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinMoskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkinBugun, 14:50Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiPolestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiBugun, 13:28Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiHennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiBugun, 12:24Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiAvtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi