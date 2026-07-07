Xitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdi

·29·Texno
Xitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdi

Xitoy koinotni tadqiq qilish sohasida navbatdagi ulkan qadamni tashladi. Mamlakatning koʻp marta foydalanishga moʻljallangan eng yangi Long March 10B (CZ-10B) raketasi Venchan tijoriy kosmodromidagi 2-sonli start majmuasiga oʻrnatildi. Ushbu raketa Xitoyning koinotga yuk tashish xarajatlarini kamaytirish va SpaceX kabi kompaniyalar bilan raqobatlashish strategiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Long March 10B oʻzining texnik tavsiflari bilan soha mutaxassislarining diqqat markazida turibdi. Bu raketaning markaziy bloki diametri 5 metrni tashkil etuvchi ilk ikki bosqichli suyuqlik bilan ishlaydigan qayta foydalaniluvchi tashuvchidir. Uning balandligi qariyb 70 metr, umumiy start massasi esa 540 tonnaga teng. Birinchi bosqich har biri 120 tonna tortish kuchi beradigan yettita kislorod-kerosin dvigateli bilan jihozlangan.

Texnologik yangilik: Raketani toʻr bilan tutib olish

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Long March 10B raketasining eng oʻziga xos jihati uning qoʻnish tizimidir. Elon Musk boshchiligidagi SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketalaridan farqli oʻlaroq, Xitoy raketasi maxsus qoʻnish tayanchlariga ega emas. Buning oʻrniga, raketaning birinchi bosqichi koinotga yukni yetkazib bergach, boshqariladigan tushishni amalga oshiradi va dengizdagi Navigator deb nomlangan maxsus platformada ulkan toʻr yordamida tutib olinadi.

Bunday yondashuv raketaning ogʻirligini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Qoʻnish tayanchlaridan voz kechish hisobiga tejalgan vazn koʻproq foydali yuk tashishga yoʻnaltiriladi. Navigator kemasi 144 metr uzunlikka va 25 ming tonna suv sigʻimiga ega boʻlib, u aynan shunday murakkab operatsiyalar uchun DP2 dinamik pozitsiyalash tizimi bilan jihozlangan.

Yuk koʻtarish quvvati boʻyicha Long March 10B bevosita Falcon 9 bilan bellasha oladi. Toʻliq qayta foydalanish rejimida u past yer atrofi orbitasiga kamida 16 tonna, quyosh-sinxron orbitasiga (900 km balandlikka) esa 11 tonnagacha yuk yetkazib berishga qodir. Bu koʻrsatkichlar Xitoyga tijoriy sunʼiy yoʻldoshlar bozorida katta ustunlik beradi.

Oy dasturi va kelajak rejalari

Ushbu raketaning ilk sinov parvozi joriy yilning 10-iyulidan 13-iyuligacha boʻlgan vaqt oraligʻida amalga oshirilishi kutilmoqda. Agar sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, Xitoy dunyoda oʻrta toifadagi koʻp marta foydalaniladigan raketa texnologiyasini oʻzlashtirgan ikkinchi davlatga aylanadi. Bu esa jahon kosmik sanoatidagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, Long March 10B loyihasi faqatgina yuk tashish bilan cheklanib qolmaydi. Mazkur ishlanmalar Xitoyning 2030-yilgacha moʻljallangan boshqariladigan Oy dasturi uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Raketaning qayta foydalaniluvchi qismlaridan olingan tajriba kelajakda xitoylik taykonavtlarni Oy sirtiga yetkazishda qoʻllanilishi rejalashtirilgan.

XitoyKoinotLong March 10BRaketaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiRedmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiBugun, 09:26Netflix davri poyoniga yetmoqdami: Binge-watching madaniyati nega inqirozga yuz tutdiNetflix davri poyoniga yetmoqdami: Binge-watching madaniyati nega inqirozga yuz tutdiBugun, 05:58Kiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiKiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiBugun, 04:57SK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaSK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaBugun, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiGigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiBugun, 01:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi