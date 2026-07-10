Xitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildi

·50·Texno
Xitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildi

Xitoy kosmik sanoati tarixiy burilish nuqtasiga yetdi: mamlakat ilk bor orbitaga uchirilgan raketaning birinchi pogʻonasini muvaffaqiyatli tarzda yerga (aniqrogʻi, dengiz platformasiga) qaytarib qoʻndirishga muvaffaq boʻldi. 10-iyul kuni Xaynan orolidagi Venchan kosmodromidan start olgan yangi avlod Long March 10B (CZ-10B) raketasi oʻzining debyut parvozini toʻliq muvaffaqiyat bilan yakunladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu sinov parvozi nafaqat Xitoy, balki jahon kosmonavtikasi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Raketa havoga koʻtarilgandan taxminan olti daqiqa oʻtgach, ikkinchi pogʻona ajralib chiqdi va oʻz yoʻlida davom etdi. Birinchi pogʻona esa boshqariladigan tushishni amalga oshirib, maxsus dengiz platformasiga vertikal holatda qoʻndi. Xinhua agentligi xabariga koʻra, bu Xitoyning toʻliq orbital raketalar bilan amalga oshirgan birinchi muvaffaqiyatli qaytish tajribasidir.

Texnologik yangilik va oʻziga xoslik

Mazkur missiyaning eng eʼtiborli jihati raketani qabul qilib olish usulidir. Xitoylik muhandislar tezlatgichni ushlab qolish uchun maxsus toʻr tizimi bilan jihozlangan yangi dengiz platformasidan foydalanishdi. Rasmiy bayonotlarga koʻra, bunday texnologiya jahon amaliyotida ilk bor qoʻllanilmoqda. Bu usul raketaning qoʻnish aniqligini oshirish va xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Long March 10B raketasi Xitoy raketasozlik tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u ikki pogʻonali suyuq yonilgʻili tashuvchi hisoblanadi. Raketaning birinchi pogʻonasi suyuq kislorod va kerosin bilan ishlasa, ikkinchi pogʻonada suyuq kislorod va metan aralashmasidan foydalaniladi. Ushbu texnik yechim raketaning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Falcon 9 raketasiga munosib raqib

Oʻzining texnik xarakteristikalari boʻyicha Long March 10B Amerikaning SpaceX kompaniyasiga tegishli mashhur Falcon 9 raketasiga juda yaqin turadi. Raketaning uzunligi 63 metrni, diametri 5 metrni, start massasi esa qariyb 760 tonnani tashkil etadi. Ushbu koʻrsatkichlar Xitoyga ogʻir yuklarni orbitaga arzon va qayta-qayta chiqarish imkonini beradi.

Ushbu muvaffaqiyat Xitoyning koinotni oʻzlashtirish strategiyasida yangi davrni boshlab beradi. Shu paytgacha faqat AQSHning xususiy kompaniyalari, xususan, Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX raketalarni qayta ishlatish texnologiyasini toʻliq oʻzlashtirgan edi. Endilikda Xitoy ham ushbu nufuzli klubga aʼzo boʻldi va koinotga parvozlar tannarxini tushirish yoʻlida ulkan qadam tashladi.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, bu Long March turkumidagi raketalarning 656-missiyasi boʻldi. Garchi Xitoy avval ham vertikal qoʻnish texnologiyalarini kichik eksperimental apparatlarda sinab koʻrgan boʻlsa-da, haqiqiy orbital parvozdan soʻng toʻliq pogʻonani qaytarib olishga birinchi marta erishildi. Bu kelajakda Xitoyning oy dasturi va uzoq kosmik parvozlari uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

ХитойKoinotLong MarchRaketaТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiRedmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiBugun, 13:24Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiRosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiBugun, 12:55Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatEng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatBugun, 11:21AMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiAMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiBugun, 10:58Teplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiTeplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiBugun, 10:30Hindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiHindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi