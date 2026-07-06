Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadi
Xitoy koinotni oʻzlashtirish va raketalarni qayta ishlatish texnologiyalari boʻyicha yangi, oʻta noodatiy bosqichga qadam qoʻymoqda. Mamlakat mutaxassislari Long March 10B koʻp marta ishlatiladigan raketa-tashuvchisining ilk parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu missiyaning asosiy oʻziga xosligi raketaning birinchi pogʻonasini dengizda ulkan toʻr yordamida tutib olish texnologiyasidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoy oAVlari xabariga koʻra, parvoz uchun start oynasi 10-13-iyul kunlari Venchan tijorat kosmodromidan ochilishi kutilmoqda. Bu sinov jahon kosmonavtikasi uchun yangilik boʻlib, u SpaceX kompaniyasi tomonidan qoʻllaniladigan vertikal qoʻnish usulidan tubdan farq qiladi. Agar tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, Xitoy raketalarni qayta tiklashning eng sodda va arzon usullaridan biriga ega boʻladi.
Dengizdagi ulkan toʻr va Navigator kemasiQaytib keladigan raketa pogʻonasini tutib olish uchun Navigator deb nomlangan maxsus kema jalb etiladi. Bu 25 ming tonna sigʻimga ega ulkan dengiz platformasi boʻlib, u dinamik pozitsiyalash tizimi bilan jihozlangan. Kema bortiga oʻrnatilgan maxsus mexanizmlar va keng koʻlamli toʻr raketaning tushayotgan qismini havodaligidayoq ilib olishga moʻljallangan.
Muhandislarning fikricha, bunday usul raketaning korpusiga qoʻshimcha ogʻirlik beruvchi murakkab qoʻnish tayanchlarini (oyoqlarini) oʻrnatish zaruratini yoʻqotadi. Raketa korpusiga oʻrnatilgan maxsus ilgak kema ustidagi toʻrga tushishi bilan jarayon yakunlanadi. Bu nafaqat raketaning foydali yuk koʻtarish quvvatini oshiradi, balki qoʻnish jarayonidagi yuqori aniqlik talablarini ham biroz yengillashtiradi.
Long March 10B texnik imkoniyatlariLong March 10B raketasi Xitoy raketa-tashuvchilar texnologiyasi akademiyasi tomonidan ishlab chiqilgan ikki pogʻonali apparatdir. U asosan tijorat maqsadlarida — sunʼiy yoʻldoshlarni Yer pastki orbitasiga olib chiqish va uzoq koinot missiyalari uchun xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu model Xitoyning kelajakdagi oy dasturi uchun muhim sinov maydonchasi vazifasini oʻtaydi.
- Raketada zamonaviy YF-100K dvigatellari qoʻllaniladi;
- Ikkinchi pogʻona suyuq kislorod va metan yoqilgʻisi juftligida ishlaydi;
- Tizim koʻp marta foydalanishga toʻliq moslashtirilgan;
- Dengizda tutib olish texnologiyasi raketaning xizmat muddatini uzaytiradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Long March 10B parvozi Xitoyning nafaqat tijorat kosmonavtikasidagi, balki insonni Oyga qoʻndirish boʻyicha uzoq muddatli rejalarining muhim boʻlagidir. Iyul oyining oʻrtalarida boʻlib oʻtadigan ushbu tarixiy jarayon butun dunyo koinot ishqibozlari va mutaxassislari diqqat markazida boʻladi.
…