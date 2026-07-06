Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadi

·20·Texno
Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadi

Xitoy koinotni oʻzlashtirish va raketalarni qayta ishlatish texnologiyalari boʻyicha yangi, oʻta noodatiy bosqichga qadam qoʻymoqda. Mamlakat mutaxassislari Long March 10B koʻp marta ishlatiladigan raketa-tashuvchisining ilk parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu missiyaning asosiy oʻziga xosligi raketaning birinchi pogʻonasini dengizda ulkan toʻr yordamida tutib olish texnologiyasidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoy oAVlari xabariga koʻra, parvoz uchun start oynasi 10-13-iyul kunlari Venchan tijorat kosmodromidan ochilishi kutilmoqda. Bu sinov jahon kosmonavtikasi uchun yangilik boʻlib, u SpaceX kompaniyasi tomonidan qoʻllaniladigan vertikal qoʻnish usulidan tubdan farq qiladi. Agar tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, Xitoy raketalarni qayta tiklashning eng sodda va arzon usullaridan biriga ega boʻladi.

Dengizdagi ulkan toʻr va Navigator kemasi

Qaytib keladigan raketa pogʻonasini tutib olish uchun Navigator deb nomlangan maxsus kema jalb etiladi. Bu 25 ming tonna sigʻimga ega ulkan dengiz platformasi boʻlib, u dinamik pozitsiyalash tizimi bilan jihozlangan. Kema bortiga oʻrnatilgan maxsus mexanizmlar va keng koʻlamli toʻr raketaning tushayotgan qismini havodaligidayoq ilib olishga moʻljallangan.

Muhandislarning fikricha, bunday usul raketaning korpusiga qoʻshimcha ogʻirlik beruvchi murakkab qoʻnish tayanchlarini (oyoqlarini) oʻrnatish zaruratini yoʻqotadi. Raketa korpusiga oʻrnatilgan maxsus ilgak kema ustidagi toʻrga tushishi bilan jarayon yakunlanadi. Bu nafaqat raketaning foydali yuk koʻtarish quvvatini oshiradi, balki qoʻnish jarayonidagi yuqori aniqlik talablarini ham biroz yengillashtiradi.

Long March 10B texnik imkoniyatlari

Long March 10B raketasi Xitoy raketa-tashuvchilar texnologiyasi akademiyasi tomonidan ishlab chiqilgan ikki pogʻonali apparatdir. U asosan tijorat maqsadlarida — sunʼiy yoʻldoshlarni Yer pastki orbitasiga olib chiqish va uzoq koinot missiyalari uchun xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu model Xitoyning kelajakdagi oy dasturi uchun muhim sinov maydonchasi vazifasini oʻtaydi.

  • Raketada zamonaviy YF-100K dvigatellari qoʻllaniladi;
  • Ikkinchi pogʻona suyuq kislorod va metan yoqilgʻisi juftligida ishlaydi;
  • Tizim koʻp marta foydalanishga toʻliq moslashtirilgan;
  • Dengizda tutib olish texnologiyasi raketaning xizmat muddatini uzaytiradi.
Ushbu sinovlar muvaffaqiyati nafaqat Xitoyning koinotdagi mavqeini mustahkamlaydi, balki global kosmik sanoatda raketalarni qaytarishning yangi standartini yaratishi mumkin. Hozirda dunyoning yetakchi kompaniyalari raketalarni platformaga qoʻndirishga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, Pekinning "havoda tutib olish" strategiyasi iqtisodiy jihatdan ancha samaraliroq boʻlishi kutilmoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Long March 10B parvozi Xitoyning nafaqat tijorat kosmonavtikasidagi, balki insonni Oyga qoʻndirish boʻyicha uzoq muddatli rejalarining muhim boʻlagidir. Iyul oyining oʻrtalarida boʻlib oʻtadigan ushbu tarixiy jarayon butun dunyo koinot ishqibozlari va mutaxassislari diqqat markazida boʻladi.

XitoyKoinotRaketaLong MarchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiXitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 02:57Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaUber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaBugun, 02:55Yer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiYer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiBugun, 01:54Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaBugun, 01:29Donald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiDonald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiBugun, 01:27Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi